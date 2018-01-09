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Soldado'dan Cenk Tosun ve Premier Lig sözleri

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Soldado'dan Cenk Tosun ve Premier Lig sözleri
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Antalya'daki kampda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Soldado'dan Cenk Tosun ve Premier Lig sözleri Soldado'dan Cenk Tosun ve Premier Lig sözleri Soldado'dan Cenk Tosun ve Premier Lig sözleri

Soldado, çalışmalarını değerlendirirken, Süper Lig'in ikinci yarısında en az 40 puan almak ve şampiyon olmak istediklerini söyledi.

İşte Roberto Soldado'nun yaptığı açıklamalar...

''İyi bir dönem geçiriyoruz. Böyle çalışmalara ihtiyacımız var. Şu anda ligin ikinci yarısında bizi bekleyen önemli karşılaşmalar öncesi bizim için önemli olan çalışmaları sürdürüyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluğun belli olacağı bir döneme giriyoruz. Hedefimiz son derece net. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Sezonun başıyla kıyaslarsak şu an kendimizi çok daha iyi hissediyoruz.''

''Daha fazla süre alabilmek için çalışamalarımı sürdürmeye gayret göstereceğim. Takım kazanıryordu, takım iyi gidiyordu son dönemde. Her şeyden önemli olanın takım olduğunu unutmamalıyız. Kişisel çıkarları takımın önüne koymamalıyız. Bu takıma gol atayim diye geldim ve adaptasyon sürecimin geride kaldığını düşünüyorum.''

''Şu ana kadar gösterdiğim performanstan memnun değilim. Ben buraya oynamaya geldim, katkı vermeye geldim. Şu ana kadarki performansım yeterli değil. Ama şampiyon olmamız için kulübede oturmam gerekecekse ben bunu tercih ederim.''

''Sezon başında yeni bir takım oluşturuldu. Biraz uyum süreci anlamında zorluklar yaşadığımızı söyleyebilirim. Sahaya istediklerimizi yansıtmak biraz zaman aldı. İlk yarının 2. dönemi daha iyi bir konuma geldik. Kendimizi daha iyi bir noktaya taşıdık. Umuyorum bunu ligin sonuna kadar taşırız. İkinci yarıda en az 4 puanlık bir hedefimiz var.''

''Televizyondan izlemek ile buraya gelip o duyguları yaşamak farklı. Buraya gelen her yabancıyı sahadaki futbol atmosferi olumlu anlamda çok şaşırtıyordur. Futboldaki en güzel şey taraftarlarına keyif verebilmektir.''

''Sezon başında çok zorlandık. Kendimizi kesinlikle iyi hissetmiyorduk. Daha sonraki dönemde birlikte oynamayı başardık.''

CENK TOSUN VE ENES ÜNAL DEĞERLENDİRMESİ

''Enes Ünal ile 3 hafta beraber idman yaptık. Fizik olarak çok güçlü, iki ayağıyla gol atabiliyor. Adaptasyon sürecini geride bıraktığını ve gelecekte Villarreal için çok önemli olacağını düşünüyorum. Büyük bir kulüpte de oynuyor.''

''(Cenk Tosun) Oraya adaptasyon sorunu yaşayacaktır, kolay değil. Umarım her şey onun için iyi gider. İşler iyi giderse çok keyif alacağı bir ligde oynayacak.''

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