ABD'de terörden daha fazla can alıyor...

ABD'de terör eylemlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının, diğer ölüm sebeplerine kıyasla belirgin şekilde düşük olduğu belirtildi.

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu New America'nın yayımladığı istatistiklere göre, 11 Eylül 2011'den 2017 sonuna kadar geçen 16 yılda radikallerin düzenlediği terör saldırılarında 103, aşırı sağcıların düzenlediği saldırılarda 69 ve siyahi ayrılıkçıların düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü. Bu verilere göre, ülkede yılda ortalama 11,25 kişi terör saldırılarında hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezinin 2004-2015 yıllarına ait ölüm sebepleri raporuna göre ise 2004-2015 yılları arasında yılda ortalama 69 kişi çim biçme makinelerinin yol açtığı kazalar sonucu, 264 kişi otobüs çarpması sonucu ve 737 kişi de yataktan düşerek yaşamını yitirdi.

Silahlar en önemli ölüm sebebi

Söz konusu dönemde silahlı saldırı ve kazalar, açık arayla en önde gelen ölüm sebebi oldu. Bu dönemde yılda ortalama 11 bin 737 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Okul öncesi çocukların bile karıştığı silahlı saldırılar, terörden daha fazla can aldı.

"Washington Post" gazetesinin derlediği verilere göre, yalnızca 2015'te 4 yaşından küçük çocukların karıştığı 43 ateşli silah vakası yaşandı. Bu vakalarda 13 çocuk, ellerine geçen silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirirken 2'sinde çocuklar başkalarının ölümüne sebep oldu