Beklenen özellik geldi

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WhatsApp, sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye hızlı geçiş özelliğini aktif etti.
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WhatsApp, 2.18.4 sürümünü kullanıma sunarak bazı performans iyileştirmeleri yaptı. Beta sürümünü güncelleyen WhatsApp, sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye hızlı geçiş özelliğini aktif etti.

WhatsApp, Google Play Beta Programı kullanıcılarına yeni bir güncelleme yayınlayarak uygulamanın 2.18.4 sürümünü kullanıma sundu. WhatsApp, 2.18.4 sürümüyle hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yanında uzun zamandır beklenen sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye hızlı geçiş özelliğini aktif etti.

Bir WhatsApp kullanıcısıyla sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada görüşmeyi görüntülü olarak devam ettirmek istediğinizde sesli aramayı sonlandırmanız ve bir görüntülü arama başlatmanız gerekiyordu.

Yeni özellikle sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada aşağıdaki gibi ekranın altında görüntülü görüşmeye geçmek için bir ikon göreceksiniz.

Bu ikona dokunduğunuzda karşınızdaki kişiye görüntülü görüşmeye geçmek isteyip istemediğini soran bir bildirim gidecek. Kişi kabul ederse kameralar aktif olacak ve görüşmeniz kesilmeden görüntülü aramaya geçiş yapacaksınız.

Eğer karşınızdaki kişi görüntülü arama talebinizi reddederse görüşme hiçbir şekilde kesilmeden sesli aramaya devam edebileceksiniz.

Android 6.0 ve üzeri Android sürümlerinde sesli aramadan görüntülü aramaya hızlı geçiş özelliğinin çalıştığı söylendi.

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