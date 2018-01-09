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Rusya: Saldırı sırasında ABD uçakları havadaydı

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Rusya: Saldırı sırasında ABD uçakları havadaydı
Rusya, Suriyeli militanların dün Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik saldırı girişimleri sırasında ABD casus uçağının iki üs arasında uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
Rusya: Saldırı sırasında ABD uçakları havadaydı Rusya: Saldırı sırasında ABD uçakları havadaydı Rusya: Saldırı sırasında ABD uçakları havadaydı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Rankin-Galloway'in Suriyeli militanların 13 insansız hava aracıyla (İHA) Hmeymim ve Tartus üslerine saldırı girişiminde bulunması hakkında yaptığı "Bu tür cihazlar ve teknolojiler, serbest piyasada kolayca elde edilebiliyor" açıklamasına yanıt verdi.

"HAVADAKİ TUHAF TESADÜFÜ' YENİDEN DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakanlık, "Rankin-Galloway'in sözleri, sadece tedirginlik yaratmıyor, aynı zamanda meşru menfaatlerimizi gündeme getiriyor. Açıklamada hangi teknolojilerden söz ediliyor, bu 'pazar' nerede yer alıyor ve hangi istihbarat servisi bu pazarda uzay keşif verilerini pazarlıyor? Dahası bu sözler, bizi havadaki tuhaf tesadüfü yeniden değerlendirmeye itiyor. ABD'ye ait Poseidon tipi casus uçağı, söz konusu saldırı girişimi sırasında Akdeniz hava sahasında Hmeymim ve Tartus üsleri arasında 7 bin metre irtifada 4 saatten daha uzun bir süreyle neden devriye attı?" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLER KISA SÜRE ÖNCEYE KADAR BU SİLAHLARA SAHİP DEĞİLDİ"

Bakanlık, kısa süre önceye kadar teröristlerin elinde bu tür silahlar bulunmadığının altını da çizdi.

Suriye'deki militanların 6 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtmişti.

Bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü kaydetmişti.

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