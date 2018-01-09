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Kaplan'dan provokasyon: Hiçbir Türk göz dikmesin

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Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Genel Başkanlığı konusunda ırkçı bir tweet attı. Kaplan'ın provokasyon kokan tweeti tepki çekti. Konuyla ilgili HDP de açıklama yaptı.
Kaplan'dan provokasyon: Hiçbir Türk göz dikmesin
Kaplan'dan provokasyon: Hiçbir Türk göz dikmesin Kaplan'dan provokasyon: Hiçbir Türk göz dikmesin Kaplan'dan provokasyon: Hiçbir Türk göz dikmesin

Şırnak eski Milletvekili Kaplan, HDP Genel Başkanlığı üzerinden yürüyen tartışmayı, ırkçı bir bakış açısıyla, "Türk karşıtlığı" zeminine taşımaya çalıştı. Kaplan'ın TT olan tweeti provokasyon olarak nitelendi ve Twitter'da büyük tepki çekti.

Hasip Kaplan, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın mesajına sosyal medya üzerinden pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

"ÇOK DAHA AĞIR KONUŞURUM"

Kaplan, daha sonra paylaştığı mesajlarda da kullandığı ifadeyi savundu ve şöyle devam etti: 

"Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide,Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizini takının, yoksa çok daha ağır konuşurum"

"SIRRI GİTSİN FİLM ÇEKSİN"

Bir Twitter kullanıcısının HDP'li yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in Türk olmasını hatırlatarak "sırrı abeden yanıt bekliyoruz alanen ırkçılık yapıldı" mesajına yanıt veren Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı.

HDP'DEN TEPKİ GELDİ: KINIYORUZ, AYIPLIYORUZ

Öte yandan, Kaplan'ın provokatif tweetlerine HDP'den de çok sert bir tepki geldi. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz."

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