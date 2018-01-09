Esed Rejiminin İdlib'te yaptığı ihlaller üzerine Rusya ve İran Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı. Rusya ve İran'dan ihlallerin derhal sonlandırlması istendi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri tarafından Ankara Büyükelçisi'ne Rejim birliklerinin ihlaline ilişkin tepki ve rahatsızlığın dile getirildiği açıklandı.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:" Rejim birliklerinin İdlip gerginliği azaltma bölgesinin (GAB) güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde İdlip GAB sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülmektedir. Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana'da üç garantörün varmış olduğu mutabakatın hilafına İdlip GAB sınırlarının ihlalidir. Bu çerçevede, rejimin İdlip GAB sınırlarını ihlalinden duyduğumuz rahatsızlık geçtiğimiz günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı muhataplarımıza bildirilmiştir. Sözkonusu ihlallerin sürmesi üzerine, son olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi bugün (9 Ocak) Bakanlığımıza çağrılarak bu konudaki tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş ve 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne giden süreçte gerçekleşen sözkonusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edilmiştir. Aynı çerçevede, rejimin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılmaktadır. Sözkonusu ihlal durumu Sayın Müsteşarımızın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştır."
- Yunanistan'da bakanlık binası basıldıErdoğan'dan gülümseten Vida yorumuRusya ve İran Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldıRus Deniz Kuvvetleri gemisi TSK'dan yardım istediBir ülkede daha düğmeye bastılar!Kaplan'dan provokasyon: Hiçbir Türk göz dikmesinİngiliz Bakan'dan çok ilginç PYD açıklamaları!İzmir'de depremSesi hastalığını ele verdiNe taşıdığı nereye gittiği bilinmiyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:22 Öğle 13:17 İkindi 15:40 Akşam 18:01 Yatsı 19:27
- 6°C Adana
- 4°C Adıyaman
- -4°C Afyon
- -7°C Ağrı
- 4°C Amasya
- 3°C Ankara
- 7°C Antalya
- 5°C Artvin
- 9°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 115.023 -1.10
- Altın: 159,166 0.18
- Dolar: 3,7705 0.62
- Euro: 4,4947 0.19
Rusya ve İran Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Esed Rejiminin İdlib'te yaptığı ihlaller üzerine Rusya ve İran Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı. Rusya ve İran'dan ihlallerin derhal sonlandırlması istendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yukarı mı çıkıyorlar? Aşağı mı iniyorlar?
- Demet Akalın'dan Erdoğan'a "Ay Allah'ına kurban be"
- Gülüşüyle sosyal medyayı sallayan teyze
- Muğlalı öğrenciler Guinness'e girdi!
- Büyük hayal kırıklığı! Yalnızca 85 kişi izledi
- Büyükşehirler içinde en az cami bu şehirde!
- Türkiye'nin ikinci uzun adamı da kadrolu olacak
- Prof. Kural'dan Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu
- Yeşil eriğin fiyatı dudak uçuklattı!
- Helal olsun sana Erkan abi!
- İntihar etmek isterken babasını vurdu!
- Selda Bağcan'a büyük şok!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.