Erdoğan'dan gülümseten Vida yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.



VİDA ESPRİSİ



Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'un "Birçok durumda da söylediğim gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda tutulması Avrupa Birliği açısından hayati öneme sahiptir." cümlesinden sonra söz alan Erdoğan, şöyle konuştu:



Hırvat mevkidaşı ile ortak basın toplantısında Beşiktaş'ın Domagoj Vida transferine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Zaten Sayın Kitarovic süreçle ilgili bilgiler verdiler. Biz 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da biliyorsunuz Beşiktaş, Hırvatistan Milli Takıımı'nın çok çok önemli bir futbolcusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattı, Hırvatistan içinse önemli bir ihracattı. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri konuk Cumhurbaşkanı ve salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.