Yunanistan'da bakanlık binası basıldı

Grev hakkıyla ilgili yasa tasarısını protesto eden göstericiler, Çalışma Bakanı Ahçioglou'nun odasını işgal etti.

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, ülkenin kreditörlerinin talep ettiği grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeyi protesto etti. Göstericilerden bir kısmı bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri girdi.

GÖSTERİCİLER BAKAN'IN ODASINDA

Binanın sekizinci katındaki bakanlık ofisine giren gruptakiler, Bakan Efi Ahçioglou'ndan yasa tasarısını geri çekmesini istedi.

BAKAN GÖSTERİCİLERİN İSTEĞİNİ REDDETTİ

Ahçioglou ise göstericilerin isteğini reddetti. Olay sırasında odada polisin olmaması dikkati çekerken, bakan ile göstericiler arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyonun arttığı görüldü. Göstericiler, daha sonra bakanın odasını terk etti.

YUNANİSTAN'DA KEMER SIKMA PROTESTOLARI

Ekonomik krizden kurtulma çabası içinde bulunan Yunanistan'da, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu tarafından talep edilen kemer sıkma önlemleri sık sık gösterilerle protesto ediliyor.