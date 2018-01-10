Elektrikte serbest tüketici sayısı azaldı

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı aralıkta ay bir önceki aya göre yüzde 1,15 azalarak 4 milyon 705 bin 977'ye düştü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, aralıkta en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 1 milyon 372 bin 945 aboneyle İstanbul oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında 994 bin 376, Anadolu yakasında ise 378 bin 569 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 491 bin 418 serbest tüketiciyle İzmir ve 380 bin 20 abone ile Antalya takip etti.

Serbest tüketici abone sayısı aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,15 azalarak 4 milyon 705 bin 977'ye düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 3 milyon 374 bin 748 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 273 bin 564 abone ile ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesiyle ortalama aylık 68 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Aralıkta serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:

Mesken 3 milyon 374 bin 748

Ticarethane 1 milyon 273 bin 564

Sanayi 12 bin 128

Aydınlatma 5 bin 939

Diğer 38 bin 736

Tarımsal Sulama 862