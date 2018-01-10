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G.Saray'da Bruma bombası! Görüşme...

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G.Saray'da Bruma bombası! Görüşme...
Galatasaray, Bruma’yı sezon sonuna kadar kiralamak için kulübü Leipzig’den randevuyu aldı. Görüşmenin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
G.Saray'da Bruma bombası! Görüşme... G.Saray'da Bruma bombası! Görüşme... G.Saray'da Bruma bombası! Görüşme...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, sürpriz bir şekilde gündeme gelen Bruma için Almanya çıkarması yapılacak. Sarı-Kırmızılılar’ın sezon başında Leipzig’e 12.5 milyon Euro’ya sattığı, ancak Bundesliga’da ilk 11 istikrarı sağlayamayan Portekizli futbolcunun tekrar yuvaya döndürülmesi planlanıyor.

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in de isteğiyle genç yeteneği sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Bruma’nın kulübü Leipzig’den randevu alındığı, ilk görüşmenin bu hafta sonuna kadar gerçekleşeceği öğrenildi. cim Bom’da hedef, Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonunu da alabilmek.

Ancak Leipzig, Bruma’yı bir yatırım hamlesi olarak görüyor ve yüksek bonservis bedelliyle satmaya hazırlanıyor.

FANATİK

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