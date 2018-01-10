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California'da ölü sayısı artıyor

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California'da ölü sayısı artıyor
ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.
California'da ölü sayısı artıyor California'da ölü sayısı artıyor California'da ölü sayısı artıyor

Santa Barbara Bölge Şerif Sözcüsü Kelly Hoover, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede sel ve toprak kaymalarında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Birçok evin toprak altında kaldığını kaydeden Hoover, geçen ay orman yangınlarından etkilenen eyaletin güney bölgesinde şimdi de fırtınanın etkisiyle süreklenen büyük enkazların ciddi sorunlar yarattığını ifade etti.

Çamurla tıkanan ve ağır hasar gören sokaklara erişim sağlamak için askeri ağır araçların da kurtarma çalışmalarını katıldığı bildirilirken, şimdiye kadar 50 kişinin helikopterlerle kurtarıldığı kaydedildi.

Santa Barbara Cottage Hastanesinden Dr. Brett Wilson da basına verdiği bilgilerde 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan dördünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diğer yandan Santa Barbara Bölgesi İtfaiyesinden yetkili Dave Zaniboni, California'nın güneyinde aralık ayında meydana gelen yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle şiddetli yağışların bölgede çamur seline neden olduğunu belirtmişti.

Montecito semtinde oluşan sellerde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Zaniboni, yolların kapandığını, birçok evin çamur altında kaldığını ve kurtarılan bazı kişilerin çamura gömülmüş halde bulunduğunu dile getirmişti.

Eyaletteki fırtına öncesi, aralık ayındaki yangından etkilenen Los Angeles bölgesinde 700 evin tahliye edilmesi zorunlu kılınmıştı.

Eyaletinin güneyinde, 4 Aralık'ta ormanlık alanda çıkan ve Ventura ile Santa Barbara'da bin 105 kilometrekare alanın kül olmasına yol açan yangın, eyalet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti.

 

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