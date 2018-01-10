İran Büyükelçisinin, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve bu tür casusluk eylemlerinin Alman yasalarına aykırı olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz aylarda Pakistan vatandaşı bir şahsın İran adına casusluk yaptığı ve İsrail ile ilişkileri olan şahıslar hakkında istihbarat topladığı ortaya çıkmış ve Pakistan vatandaşı casus tutuklanmıştı.
22 Aralık'ta gerçekleşen olayın basınla yeni paylaşıldığı belirtilirken, Alman yetkililer yaptıkları açıklamada, "Alman topraklarında İsrail devletiyle özel bağlar kuran insanlara karşı istihbarati faaliyette bulunmak, Alman hukukunun ağır bir ihlalidir" dedi.
10 Ocak 2018 Çarşamba23 R.Ahir 1439
- Memleket sevdalısı 5 bin kişi aranıyor!Ağaçkakan işi fazla abartırsa..Para için acı biber yiyen adamın acı sonu!Yasin’den taraftara şampiyonluk sözüÜnlü Youtuber video çekerken dayak yedi!Giroud'nun menajeri konuştu! Türkiye'ye...Kritik dönemde sürpriz satış! Kim çıldıracakİdlib krizi! Moskova'da kritik buluşmaİstanbul’un ‘ünlü sever’ hırsızı yakalandıBBP'den "milli ittifak" yorumu!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:22 Öğle 13:17 İkindi 15:40 Akşam 18:01 Yatsı 19:27
- 17°C Adana
- 12°C Adıyaman
- 6°C Afyon
- -8°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 4°C Ankara
- 16°C Antalya
- 4°C Artvin
- 11°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 113.270 -1.52
- Altın: 161,290 1.29
- Dolar: 3,7923 0.58
- Euro: 4,5541 1.32
Almanya'da İran casusu yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kritik dönemde sürpriz satış! Kim çıldıracakABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Kuzey Kore'nin artan nükleer füze tehdidine karşı kendisini savunmak için Japonya'ya anti-balistik füze satışının onaylandığını söyledi.
İdlib krizi! Moskova'da kritik buluşmaEsed rejiminin çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'e yönelik operasyonuna devam ederken, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları bugün Moskova'da bir araya gelecek.
Suudi Arabistan Husileri vurduSuudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeybatısındaki Husi hedeflere 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Ülke Cuma gününü bekliyor! Her şey ortaya çıkacak71 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın çokça tartışılan akıl, ruh ve beden sağlığı ile ilgili tartışmalar cuma günkü doktor kontrolünde ortaya çıkacak.
Wilders'in adayından camileri yakma vaadiHollanda'da ırkçı Wilders'in partisinin Utrecht belediye meclis üye adaylarından Henk van Deun, seçim vaadi olarak camilerin yakılıp yıkılmasını beyan etti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü Youtuber video çekerken dayak yedi!
- İstanbul’un ‘ünlü sever’ hırsızı yakalandı
- 68'lik dededen vefa örneği!
- 150 yıl sonra görüldü! Koruma altına alınıyor
- Cem Yılmaz'a büyük şok!
- 67 yaşında kameraman!
- Beşiktaş'ta bir taksici aracında ölü bulundu
- Atatürk Havalimanı'nda 350 bin liralık taksi...
- Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon
- Köylüleri azarlayan o görevli açığa alındı
- Dünyaca ünlü işletmeciden haber alınamıyor
- İstanbul'a kar geliyor!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.