Türkiye Yunanistan'a ada verdi mi? Açıklandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ege adaları iddiaları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Ege adaları iddiaları

AK Parti iktidarları döneminde ve Kardak krizi sonrası hiçbir ada Yunanistan'a verilmemiştir."

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli, rejimi durdurmalı. Sınırda ilerleme var, rejim ilerliyor. O yüzden dün Rusya ve İran temsilcilerini çağırıp gerekli uyarılarda bulunduk" dedi. Dışişleri Bakanı'nın sözlerini uluslararası haber ajansı Reuters 'son dakika' koduyla dünyaya geçti.

YPG TEPKİSİ

Türkiye'nin muhaliflerin elindeki en büyük vilayet olan İdlib'de dördüncü gözlem gücünü yerleştirmeye başladığını aktaran Dışişleri Bakanı, "Sivil halk ve ılımlı muhalif hedef alınıyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'nın Soçi'deki Suriye zirvesinde terör örgütü YPG'nin katılmasını kabul etmeyeceğini yineledi, "YPG'nin olduğu ortamda olmayacağımızı söyledik" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil etmediğini de vurguladı.

Ankara, dün akşam Rusya ve İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak İdlib'deki rahatsızlığını iletmişti.

Türkiye arabulucu

Türkiye'nin Irak'ta merkezi yönetim ve Erbil arasında arabuluculuk rolüne soyunabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Arabuluculuk talepleri var. 21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğiz. İkili konular yanında bunu da görüşeceğiz" dedi.

Uyarılara karşın 25 Eylül 2017'de bağımsızlık referandumuna giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski lideri Mesut Barzani, kısa sürede elindeki her şeyi yitirmiş ve istifa etmişti. IKBY'nin yeni yönetimi, Bağdat'ın sunacağı şartları kabul etmeye hazır görünüyor.

KKTC'ye başkanlık sistemi önerisi

Kuzey Kıbrıs'taki seçimi de değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu"KKTC'de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz" dedi.