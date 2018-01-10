Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Robin van Persie defteri nihayet kapanıyor. Hollandalı golcü, bir süredir menajeri Kees Vos ve avukatlar aracılığıyla hem Fenerbahçe ile hem de Feyenoord ile görüşmelerini sürdürüyordu. Bu gelişmelerde son noktaya gelindi. RvP'nin sarı-lacivertlilerden 2 milyon 450 bin euro alacağı kalmıştı. Bu paranın 1 milyon 450 bin euro'sunu Feyenoord verecek, kalan 1 milyon euro'yu ise F.Bahçe ödeyecek, sözleşme karşılıklı feshedilecek. Resmi açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
10 Ocak 2018 Çarşamba23 R.Ahir 1439
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Robin van Persie koptu gidiyor!
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