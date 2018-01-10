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10 Ocak 2018 Çarşamba23 R.Ahir 1439
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- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Bakanlık açıkladı! RTÜK'le önemli toplantı
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