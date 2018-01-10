Ülke Cuma gününü bekliyor! Her şey ortaya çıkacak

71 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın çokça tartışılan akıl, ruh ve beden sağlığı ile ilgili tartışmalar cuma günkü doktor kontrolünde ortaya çıkacak.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde sağlık kontrolünden geçecek olan Trump, ABDBaşkanı olarak ilk kez kontrole alınacak. ‘Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ adlı kitapta Trump'ın sağlığıyla ilgili tartışmalı birçok iddia yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın fiziksel ve ruhsal durumuyla ilgili tartışmalar, geçen hafta piyasaya çıkan Michael Wolff imzalı ‘Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ kitabındaki iddialarla birlikte zirve yaptı. Akıl sağlığıyla ilgili ileri imalara Twitter üzerinden ateş püsküren 71 yaşındaki Trump, kendisi için “çok istikrarlı bir dahiyim” ifadelerini kullanırken, bu sözleri espri konusu haline geldi. Amerikan basınının ise konuyu gündemden düşürmeye niyeti yok.

Şimdi gözler, Trump’ın cuma günü yapacağı doktor ziyaretinde. Beyaz Saray, Başkan Trump’ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde sağlık kontrolünden geçeceğini kitabın yayınlanmasından önce (28 Aralık 2017) açıklamış olsa da, kitapla birlikte bu randevu dikkat çekici bir hal aldı.

OBAMA’YI DA AYNI DOKTOR MUAYENE ETMİŞTİ

Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez sağlık kontrolüne girecekken, yapılan testlerin sonuçları kamuoyuna açıklanacak. Sağlık kontrolünü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yapacak isim ise Beyaz Saray’ın doktorlarından Ronny Jackson. Askeriyeye mensup doktor Jackson, Trump’ın selefi Barack Obama’nın sağlık kontrollerini de yapan isim.

‘VÜCUT-KİTLE İNDEKSİNİ AÇIKLAMAK İSTEMİYOR’

Donald Trump’ın iki yıl önce başkan adaylığı sırasında yayınladığı sağlık raporunda pek çok önemli göstergeye yer verilmemişti. Tartışmalar üzerine Trump’ın kişisel doktoru Harold Bornstein, “Rahatlıkla söyleyebilirim ki seçilirse kendisi göreve gelmiş en sağlıklı birey olacaktır” şeklinde bir açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Gazap ve Öfke’nin yazarı Wolff’a göre, Trump o dönemde obez olarak damgalanmaktan korktuğu için boyu hakkında yalan söyleyerek gerçek vücut kitle indeksinin ortaya çıkmasını engelledi.

TİPİK SAĞLIK RAPORUNUN UNSURLARI

Beyaz Saray doktoru tarafından kamuoyuna açıklanan resmi sağlık raporunda geleneksel olarak başkanını boyu, kilosu, vücut kitle indeksi, nabzı ve tansiyonu yer alıyor. Önceki ABD başkanlarının raporlarında kolestrol, şeker, görme, işitme, deri durumu, kardiyak durum, tiroid, beyinsel fonksiyonlarla duyu sistemlerine ilişkin laboratuvar sonuçları da yer alıyordu. Genelde resmi sağlık raporunun unsurları arasında başkanın uyguladığı diyet ve sigara içip içmediği gibi detaylar da oluyor.

BURGERSİZ YAPAMIYOR

Başkan Donald Trump’ın golf dışında bir egzersiz yapmadığı biliniyor. Trump’ın Oval Ofis’te yaptığı telefon görüşmelerinin birçoğunda, masasının üzerine Diet Cola olması dikkat çekiyor. Yakın mesai arkadaşlarının anlatımları, Trump’ın devasa burgerlere ve milkshakelere düşkünlüğünü teyit ediyor. Michael Wolff kitabında, Trump’ın en sevdiği şeylerden birinin, yatakta televizyon izlerken cheeseburger yemek olduğunu iddia etmişti.

REAGAN’IN ALZHEIMER’IYLA KIYASLANIYOR

Kamuoyunun daha çok ilgisini çeken ise Trump’ın beden sağlığından ziyade ruh sağlığı ve beyin fonksiyonları. Trump’ın geçen kasım ayında bir basın toplantısı sırasında önündeki su şişesine uzanırken yaptığı istemsiz hareketler günlerce tartışılmıştı. Televizyonlardaki tartışma programlarına katılan bazı doktorlar ve psikologlar, Trump’ın görüntüleri üzerinden ABD Başkanı’nda Alzheimer ya da bunama başlangıcı olabileceği yönünde analizler yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiği tartışmalı kararını açıklarken dili sürçmüştü. Açıklaması sırasında kelimelerini tamamlamakta zorlanan Trump’ın bu konuşması alay konusu olmuştu. ABD Başkanı, ülkesinin adı United States’i dahi, ''steyts'' yerine ''şiteyts'' olarak yanlış telaffuz etmişti.

DİL KULLANIMINDA DİKKAT ÇEKEN YALPALAMA

Amerikan medyasında Trump’ın durumunu eski başkanlardan Ronald Reagan’la kıyaslama eğilimi bir hayli yüksek. Reagan’a Alzhemier teşhisi başkanlık koltuğunu bıraktıktan neredeyse 5 sene sonra konmuş olsa da başkanlığının ikinci döneminin sonlarında konuşmalarını tamamlayamadığı ya da doğru sözcükleri bulmakta zorlandığı hatırlanıyor. Trump’ın, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını ilan ettiği açıklama sırasında dilinin dolanmasını bu benzetme için temel olarak kullanan doktorlar var. Nörolog Sanjay Gupta, The Atlantic’e yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın söz konusu konuşmasının kesinlikle tıbben bir anomaliye karşılık geldiğini iddia etmiş ve bunun ani bir inmeyle dahi ilgili olabileceğini söylemişti.