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İngiliz fitnesi gazlıyor! "Sayıları 50 bin! Asıl tehdit Türkiye"

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İngiliz Times gazetesi'nin Türkiye düşmanlarına desteği tam gaz devam ediyor. Son olarak Suriye'deki teröristlerin Türkiye'ye tehditlerini yayınladılar.
İngiliz fitnesi gazlıyor! "Sayıları 50 bin! Asıl tehdit Türkiye"
İngiliz fitnesi gazlıyor! İngiliz fitnesi gazlıyor! İngiliz fitnesi gazlıyor!

İngiliz Times gazetesine konuşan ve terör örgütü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutan yardımcısı, Suriye'de "elde ettikleri toprakları sonuna kadar savunacaklarını" açıkladı.

50 BİN TERÖRİST

Haberde, SDG güçlerinin ülkenin yüzde 25'lik bir bölümünü elinde tuttuğu ve 50 bin civarında 'askeri' bulunduğu da belirtildi.

Gazeteye demeç veren konuşan SDG'li terörist Abdül Kadir Effedili, "Koalisyonla yan yana savaşarak özgürleştirdiğimiz şehirlerimizi tehdit edebilecek tüm güçlere karşı ordumuzu yeniden kuruyoruz" dedi.

Effedili gazeteye açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkler, İranlılar ve rejim elde ettiğimiz her şeyi bizden almaktan mutlu olacaklardır. Yeni bir savaş yaratmaya değil durumu dengelemeye çalışıyoruz ama her şeye de hazırlıklı olmalıyız"

İNGİLİZ GAZI

Gazetenin bölgedeki dengelere ilişkin sorularını yanıtlayan araştırmacı Michael Stephens, "Kürtler Esad ile bir uzlaşı peşinde. Ama bunu alamazlarsa savaşmaya da hazırlar. İki tarafın da güçlü dostları olduğu düşünülürse bu anlaşmazlık iki taraf içinde iyi olmayacaktır" dedi.

"ŞAM'DAN ÇOK TÜRKİYE'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR"

Haberde önemli bir figür olarak tanıtılan Aldar Halil'in açıklamalarına yer veren gazete 'Suriyeli Kürtlerin' Şam'dan daha çok Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü yazdı.

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