Bardağı taşırdılar! ABD eğitti Mehmetçiğe saldıracaklar

Uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya devlet vadeden ABD şimdide teröristleri 'düzenli ordu'ya dönüştürmeye başladı.

DAEŞ bahanesiyle bölgeye yerleşen ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi silaha boğan ABD, çok tehlikeli bir adım attı.

ABD SON KOZUNU OYNUYOR



PKK-PYD’yi Akdeniz'e ulaştıracak terör koridorunda başarılı olamayan, DAEŞ ile kirli ilişkileri gün yüzüne çıkan ve Barzani'yi eliyle giriştiği referandum oyunundan istediği sonucu alamayan ABD son kozunu oynamaya başladı. Astana görüşmeleri sonrası Suriye masasında dışarıda kalan ABD, elindeki son koz olarak PYD'yi görüyor ve terör örgütünü güçlendirerek bölgede kalıcı olma çabasında.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Mattis'in PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için bir ‘diplomat ekibi’ göndermesi sonrası ABD teröristleri 'düzenli ordu'ya dönüştürmeye başladı.

TÜRKİYE SINIRINDAKİ ABD ÜSLER PKK'LI DOLU

Türkiye sınırına 13 özel üs kuran ve çok sayıda ağır silah ve mühimmatı buralara yığan ABD, bu üsleri ABD askerleri koruması altında teröristlere teslim etti.

TERÖRİST 'KUZEY ORDUSU'

SDG-YPG-PYD-PKK-YPJ-HPG gibi üç harfli birçok isimler kullanan örgüt, ABD emriyle bu kez 'Kuzey Ordusu' adını alarak 'sınır muhafız birlikleri' oluşturdu.

EMRİ VOTEL VERDİ

Bu emir ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cü hainlere sahip çıkan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'den geldi.

MEHMETÇİĞE SALDIRMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEN 400 KİŞİ



Türkiye sınırında Mehmetçiğe saldırmak üzere görevlendirilen son 400 kişilik terör grubu, Haseke'nin güneyindeki Sabahu'l Hayr kampı ile Halep'in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında tüm eğitimlerini ABD'li askerlerden aldı.

ABD VE PKK ORTAK TATBİKAT YAPTI



Türkiye'ye söz vermesine PKK/PYD'ye desteğinden vazgeçmeyen ABD, PKK'lı teröristlere CIA eğitmenleri tarafından teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon'un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri ise Kandil'den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim icra etti..

PENTAGON-CIA-PKK



Pentagon-CIA programlarıyla 'sınır muhafızları' adı altında büyütülen yapıya terör örgütü 'Kuzey Ordusu' adını verdi. Bölgedeki kaynaklar, 'kuzey' ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor.

TÜRKİYE SINIRINA BAKAN BÖLGELER



Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke'de eğittiği teröristler, Ayn el-Arab, Tel Abyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak. Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor.

AFRİNE YIĞINAK YAPIYORLAR



Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğittiği teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.

KARAKOLA TELEKULAK



Pentagon ve CIA, söz konusu programda, terör örgütünün 2014'te kurduğu 'YAT' adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat unsurlarını genişletiyor. Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Nisan 2016'dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor. CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların eğitimi yine ABD'li uzmanlar tarafından veriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti.

TÜRKİYE HAZIRLIKLARI TAMAMLADI



Sınırda oluşan bu büyük tehlikeye karşı Türkiye'nin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz diyerek operasyonsinyalini vermesi sonrası TSK bölgeye çok sayıda personel ve araç sevkiyatı gerçekleştirdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok uzak olmayan bir tarihte bu terör örgütünü o topraklardan tepeleyeceğiz. Kimse ayağımıza dolaşmaya kalkmasın” sözleri sonrası TSK bölgedeki birliklere 'HAZIR OL' emri verdi.

İHA'LAR 7/24 BÖLGEDE



Sınırın diğer tarafındaki gelişmeleri saniye saniye izleyen TSK, yerli üretim insansız hava araçlarını (İHA) bölgenin üzerinden indirmiyor.