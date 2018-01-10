10 Ocak 2018 Çarşamba23 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:40Akşam 18:01Yatsı 19:27
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 113.270 -1.52
  • Altın: 161,290 1.29
  • Dolar: 3,7923 0.58
  • Euro: 4,5541 1.32

Bardağı taşırdılar! ABD eğitti Mehmetçiğe saldıracaklar

»
Uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya devlet vadeden ABD şimdide teröristleri 'düzenli ordu'ya dönüştürmeye başladı.
Bardağı taşırdılar! ABD eğitti Mehmetçiğe saldıracaklar
Bardağı taşırdılar! ABD eğitti Mehmetçiğe saldıracaklar Bardağı taşırdılar! ABD eğitti Mehmetçiğe saldıracaklar Bardağı taşırdılar! ABD eğitti Mehmetçiğe saldıracaklar

DAEŞ bahanesiyle bölgeye yerleşen ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi silaha boğan ABD, çok tehlikeli bir adım attı. 

ABD SON KOZUNU OYNUYOR

PKK-PYD’yi  Akdeniz'e ulaştıracak terör koridorunda başarılı olamayan, DAEŞ ile kirli ilişkileri gün yüzüne çıkan ve Barzani'yi eliyle giriştiği referandum oyunundan istediği sonucu alamayan ABD son kozunu oynamaya başladı. Astana görüşmeleri sonrası Suriye masasında dışarıda kalan ABD, elindeki son koz olarak PYD'yi görüyor ve terör örgütünü güçlendirerek bölgede kalıcı olma çabasında.

Geçtiğimiz günlerde  ABD Savunma Bakanı Mattis'in PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için bir ‘diplomat ekibi’ göndermesi sonrası ABD teröristleri 'düzenli ordu'ya dönüştürmeye başladı. 

TÜRKİYE SINIRINDAKİ ABD ÜSLER PKK'LI DOLU

Türkiye sınırına 13 özel üs kuran ve çok sayıda ağır silah ve mühimmatı buralara yığan ABD, bu üsleri ABD askerleri koruması altında teröristlere teslim etti. 

TERÖRİST 'KUZEY ORDUSU'

SDG-YPG-PYD-PKK-YPJ-HPG gibi üç harfli birçok isimler kullanan örgüt, ABD emriyle bu kez 'Kuzey Ordusu' adını alarak 'sınır muhafız birlikleri' oluşturdu.

EMRİ VOTEL VERDİ

Bu emir ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cü hainlere sahip çıkan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'den geldi.

MEHMETÇİĞE SALDIRMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEN 400 KİŞİ

Türkiye sınırında Mehmetçiğe saldırmak üzere görevlendirilen son 400 kişilik terör grubu, Haseke'nin güneyindeki Sabahu'l Hayr kampı ile Halep'in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında tüm eğitimlerini ABD'li askerlerden aldı.

ABD VE PKK ORTAK TATBİKAT YAPTI

Türkiye'ye söz vermesine PKK/PYD'ye desteğinden vazgeçmeyen ABD, PKK'lı teröristlere CIA eğitmenleri tarafından teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon'un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri ise Kandil'den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim icra etti..

PENTAGON-CIA-PKK

Pentagon-CIA programlarıyla 'sınır muhafızları' adı altında büyütülen yapıya terör örgütü 'Kuzey Ordusu' adını verdi. Bölgedeki kaynaklar, 'kuzey' ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor.

TÜRKİYE SINIRINA BAKAN BÖLGELER

Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke'de eğittiği teröristler, Ayn el-Arab, Tel Abyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak. Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor.

AFRİNE YIĞINAK YAPIYORLAR

Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğittiği teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.

KARAKOLA TELEKULAK

Pentagon ve CIA, söz konusu programda, terör örgütünün 2014'te kurduğu 'YAT' adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat unsurlarını genişletiyor. Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Nisan 2016'dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor. CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların eğitimi yine ABD'li uzmanlar tarafından veriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti.

TÜRKİYE HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Sınırda oluşan bu büyük tehlikeye karşı Türkiye'nin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz diyerek operasyonsinyalini vermesi sonrası TSK bölgeye çok sayıda personel ve araç sevkiyatı gerçekleştirdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  çok uzak olmayan bir tarihte bu terör örgütünü o topraklardan tepeleyeceğiz. Kimse ayağımıza dolaşmaya kalkmasın” sözleri sonrası TSK bölgedeki birliklere 'HAZIR OL' emri verdi. 

İHA'LAR 7/24 BÖLGEDE

Sınırın diğer tarafındaki gelişmeleri saniye saniye izleyen TSK, yerli üretim insansız hava araçlarını (İHA)  bölgenin üzerinden indirmiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Memleket sevdalısı 5 bin kişi aranıyor!Memleket sevdalısı 5 bin kişi aranıyor!Türkiye'nin millileşme hamlesine destek için yola çıkan, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren Mental İK, "Milli Proje Milli İstihdam" adıyla bir program başlattı.
Para için acı biber yiyen adamın acı sonu!Para için acı biber yiyen adamın acı sonu!Arkadaşının ısrarına dayanamayıp 200 TL karşılığında bir kaşık acı pul biber yiyen adamın çığlığı herkesi güldürdü.
Sınırdan sızan terörist kıskıvrak yakalandı!Sınırdan sızan terörist kıskıvrak yakalandı!Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.
İngiliz fitnesi gazlıyor! "Sayıları 50 bin! Asıl tehdit Türkiye"İngiliz fitnesi gazlıyor! "Sayıları 50 bin! Asıl tehdit Türkiye"İngiliz Times gazetesi'nin Türkiye düşmanlarına desteği tam gaz devam ediyor. Son olarak Suriye'deki teröristlerin Türkiye'ye tehditlerini yayınladılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir öz eleştiridir...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir öz eleştiridir...Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Şûrası’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında "Bu bir özeleştiridir, UYAP’ı FETÖ’cülere kaptırdık" ifadelerini kullandı.
Dağlarda kırmızı alarm! Son 44 yılın en fenası...Dağlarda kırmızı alarm! Son 44 yılın en fenası...Kar merkezleri de tıpkı barajlar gibi ‘alarm’ veriyor. Geçen yıl yüzde 100 doluluğa ulaşan kayak merkezleri bu yıl boş kaldı, kar olmayınca pistler kapandı.
  • Bardağı taşırdılar! ABD eğitti Mehmetçiğe saldıracaklar10 Ocak 2018 Çarşamba 13:02
  • O il için deprem uyarısı: Her an olabilir!10 Ocak 2018 Çarşamba 12:40
  • Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili açıklama10 Ocak 2018 Çarşamba 12:24
  • Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!10 Ocak 2018 Çarşamba 12:23
  • Türkiye Yunanistan'a ada verdi mi? Açıklandı10 Ocak 2018 Çarşamba 12:20
  • İstanbul'da kritik bölge Emniyet'e tahsis edildi!10 Ocak 2018 Çarşamba 12:00
  • Binlerce lira dolandırdılar!10 Ocak 2018 Çarşamba 11:32
  • Araç uçuruma yuvarlandı, burunları bile kanamadı!10 Ocak 2018 Çarşamba 10:50
  • Valilik açıkladı! PKK'ya kış darbesi10 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
  • Avrupa'nın ekseni Türkiye'ye döndü10 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri