Abdullah Gül OHAL sorusunu duyunca..

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi Türk siyaseti hareketli günler geçiriyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümete yönelik eleştirilerini artırdı, muhalif cephenin alkışlarını toplamaya başladı.

ŞUBAT AYINDA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olması istenen Abdullah Gül'ün şubat ayından itibaren seçim çalışmalarına başlayacağı iddiaları ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, isim vermeden Abdullah Gül'ü siyasi arenaya davet etti. Erdoğan'ın bu sözlerini Başbakan Binali Yıldırım da destekledi.

OHAL SORUSU

Yaşananların ardından bir cenaze törenine katılmak üzere Kayseri'ye giden Abdullah Gül'e OHAL'in 6. kez uzatılması soruldu.

CEVAP VERMEDEN GİTTİ

Daha önce gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmaya devam edeceğini ifade eden Gül, bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Abdullah Gül, daha önce "Bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamadan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum... Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim." açıklamasını yapmıştı.