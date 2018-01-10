Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir öz eleştiridir...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda "15 yılda önemli reformlar yaptık ama maalesef bir şeyi gerçekleştiremedik" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "UYAP gibi önemli teknolojiyi FETÖ'cülere kaptırdık. Orayı o kendi sinsi emelleri için acımasız kullandılar. Oradan da en büyük zulmü icra ettiler"diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Peygamber Efendimiz, "Allah adil olanları sever" buyuruyor. Dinimizin biz inananlara yüklediği en önemli sorumluluklardan biri de adaletle davranmaktır. Kendi tarihimizde de adaletle davranan devlet adamlarının hayırla yadedildiğini görürüz. Selçuklu ve Osmanlı'nın adalet kavramları çağının çok ötesinde bir adaleti temsil ediyor. En küçük bir olumsuzluk yoksa devletin adalet üzre yönetilmiş olmasıdır. Kağıt üzerinde kalan kanunların en anlama geldiğini en iyi siz hukukçularımız bilirsiniz. Ülkemizde uzun dönem kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır.



AK PARTİ'NİN İSMİ BÖYLE KOYULDU...

Geciken adalet, adalet değildir. Onun için de imkan bulduğumuzda hemen bu konuyu önceliklerimizin en başlarına aldık. Milletimizin, şeriatın, yani adaletin kestiği parmak acımaz ifadesi, buradaki sınırsız teslimiyet duygusu, ağır aksak işleyen hukuk sistemine değil, hakiki adalete karşıdır. Gerek kanun yaparken gerekse uygularken mihenk noktamızın daima adaletin tesisi olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak işte o zaman gerilemiş, sorunların ağırlığı altında ezilmişizdir. Bunun için 2002 yılında yeni bir siyasi hareket kurmak istediğimizde ismi için tereddüt etmeden, seçtiğimiz mefhumların en başında adalet geliyor. Araştırmalar sonucunda partimizin adını Adalet ve Kalkınma Partisi olarak koyduk. 42 bin denek üzerine kamuoyu araştırması yaptık, bu isimde karar kıldık. AK Parti kısaltması ile de bunu taçlandırdık.



BU BİR ÖZ ELEŞTİRİDİR, MAALESEF...

Konfüçyus, “adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner” diyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın da temeli adalet olan bir yönetim özleminin aslında ifadesidir. Adaletin temsili için 15 yıldır çalışıyoruz. Temel kanunların yenilenmesinden, geleneksel mimariye sahip modern adliye binalarının inşasına, UYAP’ın kuruluşuna kadar cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik, UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi maalesef bu bir öz eleştiridir. FETÖ’cülere kaptırdık. Ve bu ağ, orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar ve oradan da gerçekten de en büyük zulmü icra ettiler. Her şey yolunda giderken adaletle davranmak nispeten daha kolay olabilir. Zor olan kriz dönemlerinde aynı davranışı sergileyebilmektir. Şu anda biz 1. Adalet Şurası'nı yapıyoruz. Bu çok ama çok önemli. Zira Rabbimizin emri ilahisi, bütün işlerinizde istişare edinizdir.

BUNLARDA ADALET FALAN YOK! ADALET BURADA

En vahşi saldırıları bile hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan bastıracak dünyada başka bir millet, devlet yok. Hiç kimse kalkıp da bize ne düşüyor demedi. Kendi ideolojilerini paylaşan birilerine yönelik yargı bir karar vermeye kalksa, bununla ilgili hemen hesaba çekerler. Sizde böyle bir şey normal zamanda olduğu zamanda biz size kalkıp bunu "geri verin" diyor muyuz? Ülkeme darbe yapanları koruma altına alıyor, bize iade etmiyorsun. Bunlarda adalet falan yok. Adalet burada, burada. En son Amerika. Rıza Sarraf meselesini gördünüz. Hukukla alakası var mı? Siyasi bir kararı açık, net alabiliyorlar.

KESİNLİKLE SAYGI DUYMUYORUM, İNANMIYORUM

Ülkemden kaçıp giden o malum teröristi Amerika'da besleyen kişiler, "ver bize bunu" dediğimizde vermiyor. Bizden 12 terörist istediler, biz onlar 15 sene içerisinde verdik. Şu anda yargı makamlarımız bu kişi ile ilgili kararlarını veriyor, bütün dosyaları gönderiyor. Hukuka, kanuna, zerre kadar saygıları yok. Siyasi kararlarla Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Beni bu noktada farklı görün. Ben bunların kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum, inanmıyorum.



MOR BEYİN EN SOMUT ÖRNEĞİ

Ben o darbe girişiminde dimdik duran savcılarımız ve hakimlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar 4 binin üzerinde FETÖ'cü hakim, savcı görevden uzaklaştırılarak kurumun üzerindeki kara bulutlar dağıtılmıştır. Bylock konusunda ortaya çıkartılan Mor Beyin uygulaması bunun en somut örneklerinden biridir. Örgüt 11 binin üzerinde masum insanı ateşe atmaktan çekinmeyecek bir yönteme başvurmuştur. Gizledikleri kodlarla, insanları Bylock'un sitesine yönlendirmişlerdir. Amaçları mücadeleyi sulandırmaktır. Bu oyun da bozulmuştur. Soruşturmaların ve yargılamaların da aynı titizlikle yapılarak, masumlarla suçluların ayrımının ortaya koyacağına inaniyorum.



MİLLETİME ÇAĞRIM ŞUDUR...

Milletimize çağrım, hakimlerimizi ve savcılarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlara itibar etmemeleridir. Bize düşen sabırlık olmaktır. Hakim, savcı ve personel sayısındaki azalmaya rağmen hizmetleri daha hızlı şekilde veren adalet teşkilatı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni alımlar ve hizmet için eğitimlerle, süratle personel eksiği tamamlanarak hizmetler daha üst kaliteye çıkartılıyor. Milletimize verdiğimiz adalet sözünü tutma yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz.Adalet ile ekonomi arasında da çok yakın bir ilişki var. Bize yatırımcı şunu sorar: Yargıda, şöyle şöyle oluyor. Bize garanti verebilecek misiniz? Biz de kendilerine "yanlışınız olmadıktan sonra tabii ki veririz" cevabını veririz. Bu güven bunları da ülkemize çekiyor. Para, cıva gibidir. Güvene ve istikrara doğru kendine en uygun yeri bulur ve oraya gider. "