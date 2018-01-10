10 Ocak 2018 Çarşamba23 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:40Akşam 18:01Yatsı 19:27
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 113.270 -1.52
  • Altın: 161,290 1.29
  • Dolar: 3,7923 0.58
  • Euro: 4,5541 1.32

Kripto para piyasası markaja alındı!

»
Kripto para piyasası markaja alındı!
Dünya ekonomi piyasalarını kasıp kavuran kripto paralar, Borsa İstanbul'un da gündeminde.
Kripto para piyasası markaja alındı! Kripto para piyasası markaja alındı! Kripto para piyasası markaja alındı!

Türkiye'de ekonomi otoriteleri Bitcoin'i reddetse de, bu kripto paranın küresel bir gerçek haline gelmesinin göz ardı edilmesini engelliyor.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Bitcoin'i ciddiye aldıklarına dair bir açıklama yaptı.

BİTCOİN ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Karadağ, Borsa İstanbul'un, öncelikli olarak Bitcoin'in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı:

"Takas İstanbul bünyesinde, Blockchain Çalışma Grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda da neler yapılabileceği tartışılıyor."

BLOCKCHAİN NEDİR?

Sanal bir ödeme yöntemi olan Blockchain birbirine zincirler halinde bağlı olan ve takip edilip kırılamayan bir teknoloji.

BLOCKCHAİN BANKACILIK SİSTEMİNİ BİTİRECEK

Bu teknoloji, bir merkez üzerinden alışveriş yapma mantığının dışında ortaya çıkartıldı, alıcı ve satıcı arasında geçen, üçüncü bir muhataba gerek duymadan yapılan alışveriş sistemine deniliyor. 

İkili alışverişe dayanan bu sistem, gelecekte bankacılığın sonunu getirecek bir yapı olarak görülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm çalışanlarına bir maaş ikramiye veriyor!Tüm çalışanlarına bir maaş ikramiye veriyor!Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, çalışanların bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildiğini açıkladı.
Bakan ay sonu açıklayacağız dedi ama...Bakan ay sonu açıklayacağız dedi ama...Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den 2018 yılı ihracat rakamları için iddialı bir çıkış geldi.
Vatandaş isyan etmişti! Şimdi yandılarVatandaş isyan etmişti! Şimdi yandılarTüketici Kanunu'na aykırılıklarda ödenecek para cezalarının artırılmasıyla aidatsız (yalın) kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek ceza 6 milyon 908 bin 644 liraya yükseltildi.
Bakan'dan flaş Çiftlik Bank açıklaması!Bakan'dan flaş Çiftlik Bank açıklaması!Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank ile ilgili, "Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor" dedi.
Kıdem tazminatına asgari ücret ayarıKıdem tazminatına asgari ücret ayarıAsgari ücrete gelen zamla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında da önemli bir değişiklik oldu.
Kripto para piyasası markaja alındı!Kripto para piyasası markaja alındı!Dünya ekonomi piyasalarını kasıp kavuran kripto paralar, Borsa İstanbul'un da gündeminde.
  • Elektrikte serbest tüketici sayısı azaldı10 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
  • 720 milyon dolarlık dev satın alma10 Ocak 2018 Çarşamba 11:34
  • Devletten 373 milyon lira destek!10 Ocak 2018 Çarşamba 11:15
  • Altının gramı güne yatay başladı10 Ocak 2018 Çarşamba 11:15
  • 3 yıl uyarısı! Eleman savaşları başlayacak10 Ocak 2018 Çarşamba 10:40
  • O bölgede oturanlara güzel haber! Tarih belli oldu10 Ocak 2018 Çarşamba 09:00
  • Kafa karıştırdı! Turcoin muamması...10 Ocak 2018 Çarşamba 08:53
  • Dünya Bankası'ndan çarpıcı Türkiye yorumu10 Ocak 2018 Çarşamba 08:00
  • Hükümetten et ithalatını bitirecek hamle09 Ocak 2018 Salı 17:30
  • Askerin çayı ÇAYKUR'dan09 Ocak 2018 Salı 13:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri