Güney Kore'den Kim Jong-un'a sürpriz mesaj

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey ve Güney Kore arasında 2 yıl sonra ilk kez yapılan resmi görüşmeleri 'iyi bir başlangıç' diye niteledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon düzenlediği 'Yeni Yıl' basın toplantısında, Panmunjom'daki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) dün Kuzey Kore ile Güney Kore'nin 2 yıl sonra ilk kez resmi görüşme yapmasını değerlendirdi.

Dün iki ülke yetkililerinin yaptığı ortak açıklamada, tarafların sorunları diyalog yoluyla çözme ve iki ülke arasındaki 'kırmızı hattın' olası kazaları önlemek için yeniden açılmasında mutabık kaldındığı ilan edilmiş, ayrıca Pyongyang'ın Güney Kore'de gelecek ay yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na sporcularını ve yetkililerini göndermeyi kabul ettiği de duyurulmuştu.

Uluslararası toplum nükleer gerginliğin yükseldiği Kore Yarımadası'nda tanisyonu düşüren adımları hoşnutlukla karşılarken Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte bir zirve yapabileceğini de belirtti.

'BUNDAN SONRA ATMAMIZ GEREKEN ADIM KUZEY KORE'Yİ NÜKLEER SİLAHLARIN YOK EDİLMESİ İÇİN YAPILACAK GÖRÜŞMELERE KATILMAYA GETİRMEK'

Basın toplantısındaki açıklamasında "Bu sadece başlangıç" diyen Moon, "Dünkü ilk adımdı ve bence iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Güney Koreli lider "Bundan sonra atmamız gereken adım Kuzey Kore'yi nükleer silahlarını yok etmesi için yapılacak görüşmelere katılmaya getirmek. Bu bizim asla vazgeçmeyeceğimiz temel duruşumuz" ifadelerini kullandı.

'BİR ZİRVE İÇİN BELİRLİ SONUÇLAR GARANTİ EDİLMELİ'

Moon 'doğru şartların' oluşması halinde Kuzey Kore lideri Kim ile birlikte 'herhangi bir zamanda' bir zirveye katılabileceğini de belirtti.

Moon "Ancak bu, (görüşme) sadece görüşmek için olmamalı. Bir zirve yapmak için doğru şartlar yaratılmalı ve belirli sonuçlar garanti edilmeli" diye konuştu.