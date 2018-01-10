67 yaşında kameraman!

1970 yılında Kars'ın Göle ilçesinde topçu birliğinde vatani görevini yaparken garnizon fotoğrafçısı olan ve mesleği burada öğrenen 67 yaşındaki Osman Bakır, o gün bugündür gazetecilik yaparak ekmeğini kazanıyor.

Askerden gelir gelmez Salime Bakır ile evlenen ve 4 çocuk sahibi olan Bakır, gazetecilik hayatına Başkent dergisinde başladı. Daha sonra sırasıyla Yörünge ve Sağlık dergisi, Türkiye gazetesi, TRT, Sabah gazetesi, AA, Günaydın, Hürriyet, Bugün gazetesinde çalıştı. 67 yaşında olmasına rağmen halen çalışan Bakır, şu an TRT için haberler yapıyor. Sırtına aldığı kamera ile Ceyhan'dan haberden habere koşturan Bakır, askerde öğrendiği mesleği ile evlenip 4 çocuk büyüttüğünü, gazeteciliğin bir aşk olduğunu, bu nedenle ilerleyen yaşına rağmen mesleğe devam ettiğini söyledi.