Ne kadar kazanacak? İşte tarihi sözleşme!

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Cenk Tosun'un Everton'a transfer sürecinde dikkat çeken gelişmeler de yaşandı.

Menajeri olmayan Cenk Tosun, babası Şenol Tosun'un transfere aracılık yapmasını istedi ve Şenol Tosun, İngiltere Futbol Federasyonu'na giderek menajerlik başvurusunda bulundu. 600 pound yatırarak resmi menajerlik başvurusunu yapan baba Tosun, böylece menajerlik ücretini de Everton'dan tahsil etmeye hak kazandı.

İŞTE CENK TOSUN'UN EVERTON'DAN ALACAĞI ÜCRET

Everton ile 4,5 yıllık sözleşmenin altın imzasını atan Cenk Tosun, haftalık 100 bin pound ücret alacak. Maç başına 10 bin pound prim alacak olan Cenk Tosun, ayrıca en az 15 dakika oynadığı 25 maçın sonunda da 260 bin pound almaya hak kazanacak. Sözleşmesine gol bonusu da ekleten Cenk, sezonda 15 gol atması durumunda 260 bin pound daha kazanacak.

Böylece yıllık maaşı 4,8 milyon pounda gelen Cenk Tosun, 25 maçta oynaması durumunda bonuslarla birlikte vergiler dahil 5,5 milyon pounda yakın bir ücretin sahibi olacak. İngiltere'de futbolculara uygulanan %45'lik vergi nedeniyle, Cenk Tosun'un banka hesabına her sezon yaklaşık 3 milyon poundluk bir rakam yatacak. (Sporx)

CENK TOSUN'UN SÖZLEŞMESİNDEKİ RAKAMLAR

Haftalık ücret: 100 bin pound

Maç başı ücret: 10 bin pound

25 maç oynarsa: 260 bin pound

15 gol atarsa: 260 bin pound

İngiltere'de vergi: %45