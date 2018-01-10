Fransız yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin'in tam 184 adet Airbus A320 uçağı siparişi verdiği belirtildi. Uçaklar Çin'deki 13 havayolu şirketinde kullanılacak.
Açıklamada ödenecek fiyat ile ilgili bilgi verilmese de Çin'in bu satın alım için en az 18 milyar dolar ödeyeceği tahmin ediliyor.
Uçakların 2019 ve 2020 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor. Anlaşma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde yapıldı.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yılın kasım ayında ülkeye yaptığı ziyarette de 37 milyar dolar karşılığında 300 Boeing uçak satın almak için anlaşma imzalamıştı.
Dünyanın en büyük ikinci havacılık sektörünü sahip olması nedeniyle Çin, Airbus ve Boeing rekaberinde önemli bir yer tutuyor.
Çin'in önümüzdeki 20 yılda yaklaşık 7 bin 240 adet ticari uçağa ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.
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Çin'den dev hamle! Tam 184 tane alıyor...
Fransız yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin'in tam 184 adet Airbus A320 uçağı siparişi verdiği belirtildi. Uçaklar Çin'deki 13 havayolu şirketinde kullanılacak.
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