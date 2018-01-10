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Olay sözler! "Arda Turan terbiyesiz değildir!"

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Olay sözler! "Arda Turan terbiyesiz değildir!"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan, Ünal Aysal ve Fatih Altaylı hakkında gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu.
Olay sözler! Olay sözler! Olay sözler!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan üzerinden spekülasyon yapıldığını ifade ederek; "Arda Turan, Mehmet Ağar'a Fatih Terim var, Galatasaray'a gelmem demiş. Arda Turan, sayın Mehmet Ağar'a ben Galatasaray'a gelmem diye bir şey söylemez. Arda birçok şeydir ama terbiyesiz değildir" dedi.

FATİH ALTAYLI'YA SERT SÖZLER

"İnsanlar uslanmıyor bu haberden sonra böyle bir kabiliyetimizin olmadığından şikayetlendiği ortamda, Galatasaray medayada zayıf, iletişimi yok, falan filan... Bunlar söyleniyor... Şimdi araştırdım biz yapmadığımız bu haberi, ilgimiz yokken böyle bir kabiliyetimiz mi var dedim? Haberleri çarpıtıyoruz, tersinden şikayet ediliyordu şimdi de yapıyorlar çıktı..."

"Haberin esası 7 Ocak'ta Meriç Müldür'ün haberinde Arda ben Terim'le çalışmam haberi var. El insaf, kendi gazetende haber yapıyorsun sonra benim yazdırdığımı söylüyorsun bu nasıl bir iştir nasıl bir zihniyettir. Haber müdürü olduğun gazeteye haber mi yaptırıyorum? Sen ne biçin Galatasaraylı habercisin! Galatasaray yönetimini aşağılamak senin işin mi? Sen varken ben o haberi mi yaptırdım? Basında çıkan haberlerin büyük kısmı bu şekilde. Galatasaray'a zarar vermek için tezgahlanıyor. Keşke medyada en güçlü olsak, çalışma grubunuz olsa! Manipülasyon sonucunda, bunu hakaret olarak kabul ediyorum ve Fatih Altaylı seni affetmiyorum. "

ÜNAL AYSAL'A CEVAP

"Neden yalan yanlış ifadelerle Galatasaray'ı zayıflatmak için çaba harcıyoruz... Ünal Aysal diyor ki "Erken seçin nereden çıktı?" Yahu Ünal Ağabey sen kaç tane erken seçim yaptın sonunda da bıraktın kaçtın! Beni beğenmeyebilirsin, yönetimimi de ama bugün ne gerekçesi var, şampiyonluğa gidiyoruz, Fatih Hoca ile işe başladık, çok iyi takım var, peki neden 3.5 sene önce olmuş olayı gündeme getiriyorsun, polemik yaratıyorsun... Bir kişi çıkıp bunun sebebini söylesin, 4 sene önceki şeyi pişiriyorsun, muradınız ne? Başkanlarıma sayguısızılıkta kusur etmek istemiyorum ama Galatasaray'ın başarısı hepimizin başarısı değil mi? Fatih Terim uzun yıllar hizmet etmiş bir hocayı tekrar tartıştırmak; derdin nedir? Kim ne derse desin... Ben ve yönetimim Galatasaray'ın başarısı için hizmet ediyoruz."

NEDEN ERKEN SEÇİM?

"Bunun muhtelif sebepleri var, hepimizin de mtütabık olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz, iyi takımız hemen düğmeye basıldı! Sayın Fatihj Terim'e kadar uzandı, yönetimin basiretsizliği hemen bir oluşum! Ne yazık ki Galatasaraylılar tarafından oluyor. Galatasaray için 3 ay önce yaptık, Mustafa Cengiz'i de aday olmasından dolayı kutlarım. Peki acelem ne? Birincisi futbolda başarıya giderken yapılacak sataşmalar şampiyonluğu etkiler. İkincisi Sportif AŞ kar etmeli. Yeni kaynaklara ihtiyaç var. Mayıs'ta başarı için yeni kaynak sponsorlar yaratmalıyız. Mevcut yönetimin de kısa süresi olmamalı. Yoksa ne bankalar ne sponsorlar sizi muhattap almaz. Biz bugüne kadar getirdik"

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