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Bağcılar'da inanılmaz olay! Kafası sıkışınca...

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Bağcılar'da inanılmaz olay! Kafası sıkışınca...
İstanbul Bağcılar'da, oyun oynadığı sırada babasına ait darbukaya kafası sıkışan 1 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Bağcılar'da inanılmaz olay! Kafası sıkışınca... Bağcılar'da inanılmaz olay! Kafası sıkışınca... Bağcılar'da inanılmaz olay! Kafası sıkışınca...

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Yurtcan, oyun oynadığı darbukayı, bir süre sonra kafasına geçirdi. Bu sırada kafası sıkışan Yurtcan, ağlamaya başladı. 

Darbukayı çocuğun kafasından çıkaramayan ailesi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu darbuka kesilerek, Yurtcan kurtarıldı. 



Operasyondan sonra Bünyamin Yurtcan, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin ardından küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yurtcan'ın ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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