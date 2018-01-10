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Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi!

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Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de binlerce Kamu çalışanlarını ilgilendiren ücretlerle ilgili önemli açıklama yaptı.
Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi! Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi! Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi!

Kaymakamlara ve kamu çalışanlarına müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hiçbir kaymakamımızın,emri altında  çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Unutmayınız, her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz uzanan elimizdir

Bugünkü İlçelerimizin sınırlarının çoğu Osmanlı'dan devralınmıştır. Kanuna göre Kaymakamlar her yıl ilçenin tüm bucaklarıyla köylerin en az yarısını teftiş etmekle mükelleftir. Unutmayınız, her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz uzanan elimizdir. Ülkemizde devlet vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmadı.Halk için halka rağmen zihniyetiyle bu milletin tarihine hatta bizatihi kendisine savaş açanların direnişini birer birer kırarak buralara ulaştık. 

KARŞISINDA BİZİ BULUR

Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur.

Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen  vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak  diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da  asla çekinmeyiz. Yaptığımız reformların amacı vatandaşımıza dayatılan kötü hayat şartlarını ortadan kaldırmak.

ÜCRET DENGESİ DEĞİŞECEK

Hiçbir kaymakamımızın, emri altında  çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum. Kaymakamın mesaj mefhumu olmaz. 

İşi ne zaman biterse o zaman mesai biter, bu gece saat 1,5 bir genel başkan yardımcısı aradım bir konu var çözmem gerekiyor, ve sağolsun telefonla aradığımda uyanıktı ve işimi çözdüm.Günün 24 saati hizmete hazır olmak gerekiyor. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. 

Bazen vatandaşlarımızın şikayetlerini aldığımız oluyor. Haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan asla çekinmeyiz. 

Bu ülke 2023'te artık ilk 10'un içine girecek.

Biri çıkmış diyor ki kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu. 20 yıl önce otobüs kamyon rahat gidebiliyor muydu? Şimdi rahat rahat seyahat ediyorlar. Bu yolları kullanmasan yalancının söylediğine inanacağız. 

Yönetimde adettir, herkes en baştakine bakar, kendi konumunu ona göre belirler. 

İlçenizdeki garipleri, öksüzleri, yaşlıları, sığınmacıları, ihtiyaçlarını teker teker bilecek şekilde tanımalısınız. 

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