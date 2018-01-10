Rus donanması Ege'de kaza yaptı

Rus Donanması, Ege Denizi’nde Sierra Leone bayraklı bir yük gemisinin kendilerine ait bir gemiye çarptığını duyurdu.
Donanma, olayın 30 Aralık’ta gerçekleştiğini ve az hasar alan geminin limana yanaştırıldığını belirtti.
|İmsak 06:51
|Güneş 08:21
|Öğle 13:18
|İkindi 15:41
|Akşam 18:02
|Yatsı 19:28
Rus Donanması, Ege Denizi’nde Sierra Leone bayraklı bir yük gemisinin kendilerine ait bir gemiye çarptığını duyurdu.
Donanma, olayın 30 Aralık’ta gerçekleştiğini ve az hasar alan geminin limana yanaştırıldığını belirtti.