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CHP'den bu kareye tepki: İçim sızladı!

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CHP'den bu kareye tepki: İçim sızladı!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin konuştu.
CHP'den bu kareye tepki: İçim sızladı! CHP'den bu kareye tepki: İçim sızladı! CHP'den bu kareye tepki: İçim sızladı!

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.

"İÇİM SIZLADI"

Özgür Özel, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin "Maltepe Belediye Başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı" dedi.

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