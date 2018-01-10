Erdoğan'a 100 bin imza cevabı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 300 bin imzayla dahi seçim kurullarına başvurabileceklerini belirterek, "Bizim endişemiz noter parası değil, demokrasiye engel çıkarılmasıdır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasalarının referandumdan en geç altı ay sonra çıkarılması gerektiğini ve bu sürenin geçen ekim ayında dolduğunu belirten Karamollaoğlu, düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hala sunulmamasını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Karamollaoğlu, "Umarız ki iktidar uyum yasalarını da kanun hükmünde kararname ile çıkarma yoluna gitmez. Bu, kendisine yapacağı en büyük kötülük olur." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BİZİ YANLIŞ ANLAMIŞ

Seçim barajının kaldırılması gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, partiler arası ittifaka imkan tanınmasını ve Hazine yardımının bütün partilere adil şekilde yapılmasını istedi.

Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aranan 100 bin imza şartının engelleyici değil, teşvik edici, zorlayıcı değil, kolaylaştırıcı olması gerektiğini" vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, bizim 100 bin imzayla ilgili teklifimizi anlaşılan yanlış anlamış. Bu yüzden, '100 bin imza bulamayacağını düşünenler, noter parasından çekinenler bu işe hiç girişmesinler.' anlamında bir cümle kullandı. Bizim 100 bin imza toplamakta hiçbir endişemiz, tereddüdümüz kesinlikle yok. Değil 100 bin, inşallah biz 300 bin imza ile bu teklifi seçim kurullarına sunacağız. Bizim endişemiz noter parası değil, demokrasiye engel çıkarılmasıdır." diye konuştu.