11 Ocak 2018 Perşembe23 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:21Öğle 13:18İkindi 15:41Akşam 18:02Yatsı 19:28
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 113.589 -1.25
  • Altın: 160,963 1.08
  • Dolar: 3,8050 0.91
  • Euro: 4,5496 1.22

Ankara'da sıcak dakikalar! Tarihi zirve sona erdi

»
Ankara'da sıcak dakikalar! Tarihi zirve sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul sona erdi.
Ankara'da sıcak dakikalar! Tarihi zirve sona erdi Ankara'da sıcak dakikalar! Tarihi zirve sona erdi Ankara'da sıcak dakikalar! Tarihi zirve sona erdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2019 yılında cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siyasette biliyorsunuz, hayırlı olan her işte acele etmek lazım" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasının ardından MHP Lideri Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ittifak konusunun masaya yatırılması bekleniyordu.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

işte ilk kare

9-051.jpg

10-044.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan samimi açıklamalarBaşbakan Yıldırım'dan samimi açıklamalarTRT'nin yeni programı 'Gönül Dağı' özel bölüm programında Başbakan Binali Yıldırım hayat hikayesini anlattı.
Yeni KHK ile görevlerine iade edilecekler!Yeni KHK ile görevlerine iade edilecekler!Bekir Bozdağ, Mor Beyin yazılımı nedeniyle ByLock'a yönlendirilen ve mağdur olanların durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Velileri ayaklandıran iddia!Velileri ayaklandıran iddia!İstanbul Başakşehir'de bir okulda öğretmenin, ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere 'falçata' göstererek tehdit ettiği iddia edildi.
PYD'li teröristten Afrin-Münbiç mesajıPYD'li teröristten Afrin-Münbiç mesajıPYD'li üst düzey bir terörist, Rus medyasına verdiği demeçte, ABD'nin sözde Kuzey Suriye Federasyonu'nu tanıdığını, ancak resmi tanımanın adım adım gerçekleşeceğini söyledi.
ABD Büyükelçilik Müsteşarı Dışişleri'ne çağırıldıABD Büyükelçilik Müsteşarı Dışişleri'ne çağırıldıABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Burak Akın'dan sonra onlar da teslim oldu!Burak Akın'dan sonra onlar da teslim oldu!Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrası Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 4 muvazzaf subayın daha polise teslim olduğu öğrenildi.
  • ABD'den sürpriz Irak açıklaması!10 Ocak 2018 Çarşamba 16:47
  • Ankara'da sıcak dakikalar! Tarihi zirve sona erdi10 Ocak 2018 Çarşamba 16:45
  • Bakan açıkladı! İşte yeni sistem10 Ocak 2018 Çarşamba 16:20
  • Ankara'da sıcak dakikalar! Tarihi zirve başladı10 Ocak 2018 Çarşamba 16:03
  • Altay tankı için tarih netleşti10 Ocak 2018 Çarşamba 15:44
  • Rus donanması Ege'de kaza yaptı10 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
  • Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi!10 Ocak 2018 Çarşamba 15:36
  • 'İstediğiniz kadar silahınız olsun o yoksa...'10 Ocak 2018 Çarşamba 15:32
  • Memleket sevdalısı 5 bin kişi aranıyor!10 Ocak 2018 Çarşamba 15:20
  • Para için acı biber yiyen adamın acı sonu!10 Ocak 2018 Çarşamba 15:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri