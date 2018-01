Terim G.Saray taraftarını yıkan haberi verdi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, GS TV'de yayınlanan "Fatih Terim İle Çok Özel" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

"Geldiğimiz ilk günden beri bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bazı alışkanlıkları, tutumu değiştirmek için, sisteme uydurmak için uğraşıyoruz. Bir yandan fizik kalitelerini bir düzeye getirirken, mental olarak da bir şeyleri halletmek istiyoruz, bunun içinde sistem de var. Fernando'nun geçen sezondan kalma bir sakatlığı var. Geçen gün konuştum, çok şükür ciddi bir sakatlığı yok."

"TARIK VE EMRAH ŞANS BULAMAYACAĞI İÇİN BÖYLE KARAR ALDIM"

"Tarık ve Emrah'ın oynamasını istediğim için ve burada fazla forma şansı bulamayacağı için böyle bir karar aldım. De Jong da zaten burada oynayamıyordu. Onun için gitmesine izin verdim. Mukaveleyi oyuncu uzatır, devamını oyuncu sağlar. Futbolcumuz yeni mukavele istiyorsa, Galatasaray'da kalmak istiyorsa, zaten bunu belli eder, biz de kimseye hayır demeyiz."

"İYİYİZ AMA ALDIĞIMIZ SONUÇLAR ÖYLE DEĞİL"

"Benim için avantaj olan mekanı bilmek. Evimdeyim zaten. Dışarıda olmak ile içeride olmak arasında fark var. Dışarıda seyredersiniz ama içeride yaşarsınız. Kendi kafanıza da notlar koyarsınız. Dışarıdan baktığımız zaman çok iyi takımız. Ama aldığımız sonuçlara bakınca çok iyi değil. İçeride tamam iyiyiz de dışarıda aldığımız sonuçlar değil. Oyunculara çok fazla dokunmadım, sadece kazanmamız gerekiyor dedim 2 maç için. Kısa sürede hem hazırlık maçı oynamamız lazım hem de fiziğimizi en iyi şekilde getirip ikinci sezon için hazır olmamız lazım. Bir hazırlık maçı daha oynayabiliriz. İstanbul'a dönmeyeceğiz. Buradan İzmir'e döneceğiz, maç günü de gidebiliriz. Ondan sonra İstanbul'a döneceğiz. İkinci yarının ilk maçı olan Kayserispor maçına hazırlanacağız."

ASAMOAH TRANSFERİ VE SOL BEK TRANSFERİNDE DURUM

"Her zaman oyuncuya ihtiyacınız olabilir. Vereni fazla, alanı az tarafı tercih ediyorum ben her zaman. Geldiğim ilk gün sol bekimiz yok dedim ben zaten. Onun için arayışlarımız var. Asamoah hakkında bilgi vereyim. Benden önce gelişmiş bir olay ama olma ihtimali zayıf olarak görünüyor. Alternatiflere bakıyoruz. Bizim istediğimize, sistemimize, ekonomimize uygun isimler olsun. Galatasaray taraftarlarının seveceği, fark yaratacak bir isim bakıyoruz. Bu da kolay değil tabi. Burada kurduğumuz kamp içerisinde dünyanın her tarafını tarıyoruz, diyaloglar içindeyiz. En kısa zamanda getirmek istiyoruz. Devre arası transfer çok doğru durmuyor açıkçası. Herkes iyi giderken, kendi oyuncusunu niye versin? Böyle bir atmosferde belki bir, belki iki transfer olabilir. Ancak üçü geçmez. Önce ihtiyacımızı gidermek istiyorum. O da sol bek. Ondan sonra teknik heyetin aklında bir şeyler var. Belki bir sürpriz yapabiliriz"

"HAKAN BALTA'YI YENİ TRANSFER OLARAK GÖREBİLİRSİNİZ"

"Başkan bana sana ihtiyacımız var dediği zaman, bir dakika 5-6 eksiğimiz var demedim, hemen soyundum. Öncelik oyuncuların performansının artışı, yeni transfer onlar olur. Hakan Balta'yı da yeni transfer olarak görebilirsiniz. Orada zaten Lato ve Hakan var. Sağ ayaklı bir oyuncuyu sol bek oynatmaktansa, Hakan Balta'yı tercih ederim Sol bek transferini Türkiye'den çözemiyoruz, yabancı olacak. Onun için 1-2 yabancı oyuncu gidebilir. Konuştum bazı oyuncularla, transfer gelirse hazırlıklı olun diye. Bizde her şey konuşulur çünkü. Dışarıdan duymayın dedim."

"DONK'TAN BEKLENTİM VAR; SELÇUK DA 3 YERDE OYNAR"

"Donk'u herkes Kasımpaşa'dan tanıyor. Meziyetli bir oyuncu. Ben de kendisine o Donk'u istiyorum dedim. Beklentim var. Fernando sakatlanırsa Donk olması lazım. Gerçi orada Selçuk da var. Selçuk, orta sahanın 3 yerinde de oynar. Herkes kendini önemli hissederse, birkaç kişinin üstüne yük binmez. Yönetime bu yüzden 20 futbolcu + 3 kaleci yeter dedim. Kupada ve ligde devam eden Galatasaray'da herkese şans gelecektir. Mühim olan, futbolcuların o şansı doğru kullanmasıdır. Onlar da bunu biliyor. Adaleti sağlamanız gerekiyor. Ben mutlu olmalarını isterim. Mutlu olmayan hiçbir insan, gerçek performanslarını ortaya koyamaz. 30 sene önce de ilk söylediğim buydu. Mutlu olun diyorum oyunculara."

"NECATİ VE GÖKHAN ZAN'I ÇAĞIRDIM, ÇOK PARAMIZ YOK DEDİM"

"Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın alt yapısından sürekli birileri çıkmıştır. O yüzden bu konu için yeni projeler düşünüyorum. Necati'yi, Gökhan'ı çağırdım. Çok paramız yok ama itibarımız var dedim. Onlar da biz böyle bir şey talep etmiyoruz, bizim için gururdur bu işi yapmak dedi. Onlara görev vereceğim. "

"ELMANDER DE CUMARTESİ GÜNÜ GELECEK, ÇEKİRDEKTEN YETİŞMİŞ..."

"Elmander, büyük ihtimal Cumartesi aramıza katılacak. Konuştum, geliyor. Daha da gelecek olanlar var. Necati ve Elmander'in forvetleri çalıştırmalarını istiyorum. İleride Galatasaray'dan çekirdekten yetişmiş antrenörler kazandırmış olacağız inşallah. Elmander'in yaklaşımı beni çok mutlu etti. Florya'ya el attık, şu yoğunluğu da bir üstümüzden atalım, çok şey değişecek."