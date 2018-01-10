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Anlaşma sağlandı! Sow yeniden Süper Lig'de

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Anlaşma sağlandı! Sow yeniden Süper Lig'de
Bursaspor'un Moussa Sow transferinde anlaşma sağladığı ve tecrübeli futbolcuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edildi.
Anlaşma sağlandı! Sow yeniden Süper Lig'de Anlaşma sağlandı! Sow yeniden Süper Lig'de Anlaşma sağlandı! Sow yeniden Süper Lig'de

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe'den tanıdığımız Moussa Sow'u 6 aylık kiralama konusunda prensip anlaşması sağladı. Senegalli forvetin kısa süre içinde Bursa'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

A Spor'un haberine göre Moussa Sow'un sözleşmesi sezon sonuna kadar geçerli olacak. Al-Ahli'de forma giyen yıldız futbolcunun takımında mutsuz olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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