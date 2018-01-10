Yeni KHK ile görevlerine iade edilecekler!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mor Beyin yazılımı nedeniyle ByLock'a yönlendirilen ve mağdur olanların durumuna ilişkin, "2 bin 168 kişinin durumları tek tek kurumlarınca inceleniyorlar. Eğer bunlar sadece bu mor beyin uygulaması nedeniyle FETÖ'nün kurduğu tuzak üzerine Bylock'a yönlendirilmiş, tuzağa düşürülmüş kişilerdense onların iadesi KHK ile yapılacaktır. İade edildikten sonra hakları devam edecek." dedi.

Bozdağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret etti.

Gazetecilerin Mor Beyin yazılımı nedeniyle ByLock'a yönlendirilen ve mağdur olanlarla ilgili KHK hazırlıklarının sorulması üzerine Bozdağ, bununla ilgili hazırlıkların tamamlandığını, yakında KHK'nın çıkacağını bildirdi.

11 bin 480 kişi içerisinden kamudan ihraç edilen kişi sayısının 2 bin 168 olduğunu dile getiren Bozdağ, "Bu 2 bin 168 kişiden durumları tek tek kurumlarınca inceleniyorlar. Eğer bunlar sadece bu Mor Beyin uygulaması nedeniyle FETÖ'nün kurduğu tuzak üzerine Bylock'a yönlendirilmiş, tuzağa düşürülmüş kişilerdense onların iadesi KHK ile yapılacaktır. İade edildikten sonra hakları devam edecek. Ancak başka gerekçelerle onlar atılmışsa onlarla ilgili ayrı bir değerlendirme yapılacak. Şu anda kurumların çalışmaları tamamlanmış durumda. Sayıyı ise KHK yayınlanınca göreceksiniz." diye konuştu.