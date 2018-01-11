Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdiler

Gazete, bir kaynağa dayandırdığı haberde, Assange'a verilen pasaportun numarasını da yayınladı.
Daha önce Twitter'de, Assange'ın Ekvadormilli takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlamıştı.
6 YILDIR BÜYÜKELÇİLİK'TE BULUNUYOR
Assange, 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor.
Tutuklanıp İsveç'e gönderilmemek için 2012'den beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, geçtiğimiz haziran ayında büyükelçilik binasındaki 5. yılını doldurmuştu.