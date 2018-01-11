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Vali'den öğretmen eşine 'ahenk' terfisi

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Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, ortaokula tayini çıkan öğretmen eşini 24 saatte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'na atadı.
Vali'den öğretmen eşine 'ahenk' terfisi
Vali'den öğretmen eşine 'ahenk' terfisi Vali'den öğretmen eşine 'ahenk' terfisi Vali'den öğretmen eşine 'ahenk' terfisi

ÇANKIRI, 6 ay önce Mersin'in Akdeniz ilçesi kaymakamlığından Çankırı Valiliği’ne atanan  Hamdi Bilge Aktaş'ın eşinin tayinini tartışıyor. 

Hürriyet'in haberine göre Vali Aktaş’ın Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokulu’na geldi. Birkaç gün içinde ikinci kez il dışı tayin hakkı çıkması üzerine Aktaş yeniden başvurdu. Aktaş’ın tayini bu kez Çankırı’da Mareşal Çakmak Ortaokulu’na çıktı. 

BİR GÜN ÇALIŞTIKTAN SONRA...

Aktaş kısa bir süre sonra görevlendirme ile Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu’na müdür oldu. Aktaş, burada bir gün çalıştıktan sonra eylülde Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 

Vali Aktaş, atamayla ilgili olarak Hürriyet’e şunları söyledi: “Çankırı’ya geldiğimizde bir okula görevlendirmeyle ataması yapıldı. Vali eşi olduğu için okulda görev yapması doğru değil diye düşündüm. Meslektaşları ve çalışanlar ‘vali eşi geldi’ düşüncesiyle tedirgin oldular. Eşim akşam eve geldiğinde tedirginliği anlattı. Devam etmek istemesine rağmen, ‘Sakın orada devam etme. Seni oradan alacağım’ dedim. Okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik. Eşime haksızlık yapıyorlar.” 

BU GÖREVİ HAK EDECEK BİR İNSANIM

Seval Aktaş ise “Çocuklarla iç içe olmak istediğim için o okulu istemiştim ancak arkadaşlarımın tedirginliği beni yordu. Bir gün kalıp çalışamadığım için o okulu şimdi kendime kardeş okul yaptım. 25 yıldır bu işe emek verdim. MEB’in her kademesinde çalıştım, idarecilik yaptım. Yeterli ve donanımlı bir insanım. Bu görevi hak edecek bir insanım. Hiçbir zaman eşimin makamını kullanmadım” dedi.

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