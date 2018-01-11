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Cezayı kestiler! Bakın şimdi ne istiyorlar

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Suudi Arabistan'ın son zamanlarda yakın ilişkiler kurduğu Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'nın sorumluluğunun Amman yerine Riyad'a verilmesini istiyor.
Cezayı kestiler! Bakın şimdi ne istiyorlar
Cezayı kestiler! Bakın şimdi ne istiyorlar Cezayı kestiler! Bakın şimdi ne istiyorlar Cezayı kestiler! Bakın şimdi ne istiyorlar

İran’ın bölgede artan etkisine yönelik kurulan Suud-BAE-İsrail gizli ittifakı her geçen gün büyüyor. 

İsviçreli The Basler Zeitung gazetesi, Riyad yönetiminin, İsrail’den Demir Kubbe savunma sistemini satın almak için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Tel Aviv'de ise, ''Mescid-i Aksa'nın sorumluluğu Amman yerine Riyad'a verilsin'' sesleri yükselmeye başladı. 

 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki gizli ittifakın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Yemen’deki İran destekli Husi militanlarının fırlattığı füzelere engel olmak isteyen Riyad yönetiminin, BAE aracılığıyla İsrail’in kullandığı Demir Kubbe sistemini satın almaya çalıştığı iddia edildi.

İsviçreli Basler Zeitung gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan bazı Avrupalı kaynaklar, Suudi yönetiminin Demir Kubbe sistemini satın almak için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

ABU DABİ ARACI OLDU

Haberde, Suudi askeri yetkililerin, İsrail askeri teknolojisini BAE’nin aracılığıyla başkent Abu Dabi’de incelediği de kaydedildi. Suudi Arabistan ve İsrail arasında resmi bir ilişki bulunmasa da iki ülke, ''ortak düşman'' olarak gördükleri İran karşısında gizli ittifaklar yürütüyor.

İsviçreli gazetenin İsrail muhabiri Pierre Heumann, iki ülke arasında askeri bir ittifakın dahi söz konusu olduğunu belirtti. Heumann, Riyad’dan konuşan kaynaklarının, Suudi Arabistan yönetiminin İsrail’den silah, tank ve çeşitli savunma sistemleri satın almayı göz önünde bulundurduğunu ilettiğini kaydetti. Gazetenin haberinde, ''Suudi yetkililerin, İsrail temsilcileriyle görüşmeye yönelik endişelerini uzun süre önce bıraktı'' ifadeleri de yer aldı.

CEZAYI ÜRDÜN'E KESTİLER

Suudi Arabistan’ın İsrail’le oluşturmaya çalıştığı ittifak tek taraflı değil. İsrail parlamentosu Knesset’te muhalefet lideri Isaac Herzog, İsrail lehine yaptığı yayınlarla gündeme gelen Londra merkezli Suudi Arabistan gazetesi İylaf'a açıklamalarda bulundu. 

'ARTIK RİYAD SORUMLU OLSUN'

Herzog, Kudüs ve el-Aksa'nın geleceği konusunda alınacak kararlardan artık Ürdün’ün değil, Riyad yönetiminin sorumlu olmasını istediklerini kaydetti. Suudi Arabistan’ın, Müslümanlar için en kutsal mekanlar olan Mekke ve Medine’de zaten büyük bir sorumluluk aldığını belirten Herzog, bu nedenle Kudüs’ün sorumluluğunu da üstlenebileceklerini ifade etti. Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki kutsal alanların gözetimi 1994 yılında yapılan barış anlaşmasından beri Ürdün yönetimine ait. 

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