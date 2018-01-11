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'Şenol Güneş olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim!'

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'Şenol Güneş olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim!'
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen Türk asıllı Avustralyalı milli oyuncu Aziz Behich Eraltay açıklamalarda bulundu.
'Şenol Güneş olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim!' 'Şenol Güneş olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim!' 'Şenol Güneş olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim!'

Bursaspor'un Türk asıllı Avustralyalı milli oyuncusu Aziz Behich Eraltay, yeşil-beyazlıların ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Geride kalan sezonda çok stresli bir dönem yaşadıklarını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Geçen sezon son maçla ligde kalmayı başardık. Bu sezona ise iyi başladık.  Takıma çok transfer yapıldı. Yeni teknik direktör geldi. Oyuncuların birbirini tanıması biraz zaman aldı. Yeni sistemi uygulamaya çalıştık. İyi bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu aktaran Aziz, "Bursaspor her zaman üst sıralarda yer alması gereken bir takım. Maç maç düşünüyoruz. İkinci yarıda Avrupa kupalarına katılabilmek için her şeyi yapacağız. Daha iyi bir Aziz Eraltay göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Aziz Eraltay, savunmanın solunda oynamasına rağmen ilk yarıda rakip fileleri 5 kez havalandırarak Bursaspor'un en golcü oyuncusu konumunda bulunmasını ise şöyle değerlendirdi:

"Paul Le Guen'in takımın başına geçmesiyle oyun sistemi de değişti. 3-5-2 tarzı bir oyun sistemimiz var. Ben de böylece hücuma daha fazla katkı verebiliyorum. Gol şansları buldum ve değerlendirdim. Bu sistemde oynadığımda daha fazla gol pozisyonuna girebiliyorum."

"Le Guen ile çalıştığımız için şanslıyız" 

Aziz Eraltay, yeşil-beyazlı ekibin Fransız teknik direktörü Paul Le Guen ile çalıştıkları için çok şanslı olduklarını aktardı.

Le Guen'in çok büyük takımlarda teknik adamlık yaptığını ifade eden Aziz, "Le Guen büyük bir isim. Onunla çalıştığımız için çok şanslıyız. Sezon başından bu yana aile gibi olduk. Tüm oyunculara şans vermeye çalışıyor. Bize idmanlarda her zaman hazır olmamızı söylüyor." diye konuştu. 

"Şenol Güneş olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim" 

Aziz Eraltay, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor'a 2013'te Avustralya'dan ilk geldiğimde zorlu bir dönem yaşadım. İlk defa yurt dışına çıkmıştım. Ardından tekrar Avustralya'da bir takıma kiralık gittim. Şenol Güneş, Bursaspor'un başına geçtiğinde kamp için beni takıma geri çağırdı. Şenol Güneş olmasaydı belki de Türkiye'ye geri dönmezdim. Bana güvendi ve şans verdi. Bana çok yardım etti. Bütün yaptıkları için ona çok teşekkür ediyorum."

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