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Türklere tehdit mektubu! Sonunuz gelir

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Türklere tehdit mektubu! Sonunuz gelir
Hollanda'nın Zaandam kentindeki Türk ailelerin evine İslamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldığı bildirildi.
Türklere tehdit mektubu! Sonunuz gelir Türklere tehdit mektubu! Sonunuz gelir Türklere tehdit mektubu! Sonunuz gelir

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında, Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu.

Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta, "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser Müslüman geber" ifadeleri yer aldı.

Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını fakat söz konusu saldırıyı kimin yaptığına dair henüz bilgi olmadığını kaydetti.

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