AK Parti'den çok önemli seçim ittifakı açıklaması

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulunmadı.

Şu anda milli mücadele içerisindeyiz. Bu bir milli mutabakattır. Öncelikle bunun bilinmesi gerekir. Birileri 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak istemektediler. Şimdi de bu milli mutabakatı itibarsızlaştırmak istemekteler. Şu anda Türkiye'nin milli mutabakata ihtiyacı vardır.

Dünkü görüşmede de bu mesele ele alınmıştır. Önümüzde oluşturulacak komisyonlarla teknik olarak da ortaya konacaktır.

Cumhurbaşkanı bu görüşmeyi olumlu bulmuştur. ittifak için üçer kişiden oluşacak komisyon kurulacak.

CHP milli değildir. Gayri milli unsurları savunan bir partidir. Bizim bütün yerli ve milli unsurlara kapımız açıktır.

Biz neyin mücadelesi içinde olduğumuzu anlattım. Gece gündüz nasıl mücadele

11. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu mücadelede içinde olması gerektiğinin altını çizdik.