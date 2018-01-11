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Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak!

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Bakan Çavuşoğlu "Almanya bir kişi, iki kişi için kıyamet koparıyor, o zaman 2 bin kişi için benim Almanya'ya yönelik ne yapmam lazım, onun karşılığı savaş açmak" dedi
Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak!
Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak! Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak! Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de tutuklu bulunanlarla ilgili olarak Almanya'nın tutumunu eleştirerek "Türkiye'den Almanya'ya gidip de orada tutuklanan, adli süreç içinde  olan 2 binden fazla vatandaşımız var. Almanya bir kişi, iki kişi için kıyamet  koparıyor, o zaman 2 bin kişi için benim Almanya'ya yönelik ne yapmam lazım, onun  karşılığı savaş açmak. Böyle bir şey olur mu?

Burada adli yardımlaşma ve iş  birliği anlaşmalarımız var. Oturulur, konuşulur, iadesi yapılacaksa iadesi  yapılır, Türkiye'de cezasını çekmesi gerekiyorsa Türkiye'de çeker vesaire.  Bunları zaten takip ediyoruz ama her tutuklanan kişi için kıyameti koparacaksak o  zaman suç işleyen kişileri de desteklemiş oluruz. Suç ne olursa olsun. Suçsa o  süreç işlemeli.

Kimse 'Benim vatandaşımı işlediği suçtan dolayı yargılayamazsın  ya da tutuklayamazsın' diyemez, dememelidir. Biz de demeyiz bunu ama ne olup  bittiğini öğrenmek de bizim hakkımızdır, onların da hakkıdır. Dolayısıyla bu  çalışma grubunu da bu ayın 23'ünde bir araya getiriyoruz, ilk toplantısını  yapacaklar. Umarım etkili bir mekanizma olur ki yanlış anlaşılmalardan da  kurtulmuş oluruz." dedi.

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