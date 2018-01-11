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G.Saray ve Beşiktaş'a 'Saçmalık' dedi

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G.Saray ve Beşiktaş'a 'Saçmalık' dedi
Napoli forması giyen ve son dönemde adı hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile anılan Emanuele Giaccherini için İtalya'dan bir açıklama geldi.
G.Saray ve Beşiktaş'a 'Saçmalık' dedi G.Saray ve Beşiktaş'a 'Saçmalık' dedi G.Saray ve Beşiktaş'a 'Saçmalık' dedi

Napoli Teknik Direktörü Sarri'nin fazla forma şansı vermediği Emanuele Giaccherini hakkında menajeri Furio Valcareggi açıklamalarda bulundu.

İtalya'daki katıldığı bir radyo programında konuşan Furio Valcareggi Türkiye iddialarını yalanlarken, ''Giaccherini Napoli'den ayrılacak, bu kesin ancak Türkiye ve Rusya iddiaları saçmalık. İtalya'da kendisiyle ilgilenen kulüpler var'' ifadelerini kullandı.

Son dönemde Napoli'den ayrılması beklenen Giaccherini ile Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon Napoli formasıyla sadece 5 maçta süre alabildi. Tecrübeli ismin 2019 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunuyor.

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