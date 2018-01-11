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Barça'dan bir transfer daha! 11.8 milyon euro!

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Barça'dan bir transfer daha! 11.8 milyon euro!
Barcelona, Brezilya'nın Palmeiras takımından stoper Yerry Mina'yı transfer etti.
Barça'dan bir transfer daha! 11.8 milyon euro! Barça'dan bir transfer daha! 11.8 milyon euro! Barça'dan bir transfer daha! 11.8 milyon euro!

5.5 yıllık anlaşmaya varılan oyuncu için Katalan ekibinin kasasından 11.8 milyon Euro çıktı.

Liverpool'dan Coutinho'yu bonuslarla 160 milyon Euro'ya renklerine bağlayan Barcelona, savunmaya da takviye yaptı. Katalan ekibi,

Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı renklerine kattı. 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalayan 23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli olarak 100 milyon Euro belirlendi. Oyuncunun bonservisi içinse Brezilya ekibine 11.8 milyon Euro ödendi. 

2016'da Palmeiras'a transfer olan 1.95 metre boyundaki Mina, Kolombiya Milli Takım formasını da 9 kez giydi ve 3 gol kaydetti.

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