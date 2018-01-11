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Avusturya'dan Türkiye açıklaması!

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Avusturya'dan Türkiye açıklaması!
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapılabileceğine inandığını belirtti.
Avusturya'dan Türkiye açıklaması! Avusturya'dan Türkiye açıklaması! Avusturya'dan Türkiye açıklaması!

Kneissl, Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, Avusturya ve Türkiye arasında gerilen ilişkilere değinerek "çok porselen kırıldığını" ancak bunların tekrar onarılabileceğini ifade etti.

Ocak ayının sonunda Türkiye’ye yapacağı ziyaretin önemini vurgulayan Kneissl, “Yeni bir başlangıç yapılabileceğine inanıyorum. Diyalog teşvik edilmeli, diyalogsuz hiçbir şey ilerleyemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Kneissl, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmelerinin gayet olumlu bir atmosferde geçtiğini belirterek Türkiye’ye seyahat etmeyi her zaman sevdiğini ve ziyaret gerçekleştirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Bakan Kneissl, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) müzakerelerine ilişkin aşırı sağcı hükümetin programında yer alan “Türkiye’nin AB üyeliğine onay verilmeyeceği ve müzakerelerin sonlandırılması gerektiği” yönündeki ifadelerin arkasında olduğunu sözlerine ekledi.

Avusturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) tarafından kurulan yeni hükümette aşırı sağcı partinin önerisiyle Dışişleri Bakanlığına getirilen Karin Kneissl, göreve başlamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek 25 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti.

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