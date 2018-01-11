Canan Karatay'ın iddiasına Bakan'dan cevap

Grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay'ın başlattığı grip aşısı tartışmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan açıklama yaptı.

Grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir" demişti.

Karatay'ın başlattığı grip aşısı tartışmasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Aşının etkisini artırmak için bir miktar alüminyum kullanılır ama bu alüminyum Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kabul ettiği düzeyde, sürekli izlenen, etkileri takip edilen bir miktardır. Alüminyum gerekçe gösterilerek aşıyı reddetmek fevkalade sakıncalıdır” dedi.