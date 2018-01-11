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İTÜ yapay zekanın peşinde!

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İTÜ yapay zekanın peşinde!
İTÜ, yüksek teknoloji konusundaki çalışmalarını yapay zeka ile akıllı durum izleme ve arıza tanısı konusundaki yatırımlarıyla yeni bir boyuta taşıyacak.
İTÜ yapay zekanın peşinde! İTÜ yapay zekanın peşinde! İTÜ yapay zekanın peşinde!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker'in yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde bulunan "İTÜ VLSI ölçme ve karekterizasyon", "Elektro-optik donanımlar" ve "Telsiz haberleşme araştırma" laboratuvarlarının Türkiye'nin kendi ileri teknolojisini ve elektronik ürünlerini geliştirmede önemli katkılar sağlayabileceğini söyledi.

Günümüzde mikro-elektroniğin son derece önemli olduğunu, üretim sanayisi başta olmak üzere savunma, otomotiv, sağlık ve bankacılık gibi sektörlerde buna yönelik ihtiyacın arttığını ifade eden Prof. Dr. Şeker, İTÜ bünyesindeki mikroçip ölçme ve karakterizasyon laboratuvarında bu alanlara yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

ASELSAN'ın katkısı büyük

Türkiye'nin bu kapsamdaki ilk laboratuvarı olma özelliğini taşıyan VLSI laboratuvarı için üniversite kaynaklarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve ASELSAN'ın büyük katkıda bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şeker, şöyle devam etti:

"İTÜ VLSI Ölçme Laboratuvarı, İTÜ'nün bugüne kadar Türkiye'ye ve dünyaya yaptığı önemli katkılara bir yenisini daha ekleyecek. İTÜ'nün bu konulardaki bilimsel öncülüğünü sürdürmesi ve anılan stratejik teknolojiler için uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmesi sağlanmış olacak. Laboratuvarın kadrosu, daha önce yurt dışında benzer çalışmaları yapmış deneyimli Türk bilim insanlarından oluşuyor. Bu laboratuvarda mikro-elektronik ve bunların bir ürünü olan mikroçiplerin ihtiyaca uygun şekilde karakterizasyonlarının belirlenmesine olanak sağlıyoruz. Mikroçip laboratuvarında sadece akademik çalışmalar değil, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da yapılıyor. Elektro-optik donanımlar laboratuvarı ise fotonik biliminin fakülte içinde hızla gelişen bir başka yönü. Tıbbi uygulamalardan birçok endüstriyel uygulama alanına sahip. Telsiz Haberleşme Araştırma Laboratuvarı ise özellikle 5G ve 5G+ ile bilişsel şebekeler konularındaki araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde Bilişsel Sistemler Laboratuvarını da açarak yapay zekanın daha farklı alanlarındaki çalışmalara başlayacağız. Özellikle kuantum hesaplama üzerine çalışmaları burada geliştireceğiz. Ayrıca fakülte içinde kurulumu tamamlanan ve açılış sürecindeki 'Akıllı Durum İzleme ve Arıza Tanısı Laboratuvarı' endüstriyel sistemlerdeki kritik süreçlerin izlenmesinde Türkiye'deki tek laboratuvar olacak."

Yeni nesil bilgisayarlar hayatı değiştirecek

Teknolojinin, buna bağlı olarak da hız kavramının değiştiğine işaret eden Prof. Dr. Şeker, bu konudaki en somut gelişmelerden birinin bilgisayar teknolojilerinde yaşanacağını, özellikle yeni nesil bilgisayarların hayatı değiştireceğini vurguladı.

Prof. Dr. Şeker, bilgisayar teknolojisinde hız kavramının yeniden tasarlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kuantum bilgisayarlar yolda. Kuantum yongaların yaygınlaşmasıyla artık bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme hızında tüm kavramlar değişecek. Dünyada veri işleme teknolojilerini kullanıcılarının hizmete sunan teknolojiler artık büyük bir değişimin eşiğinde. Kullanıcıların başta sağlık olmak üzere, enerji, haberleşme, finans ve günlük tüketim sektörlerindeki iletişime dayalı kullanım sıklıklarını işleyen sistemlerin hızı artacak. Böylece reklam, tanıtım ve kişiye özel kampanyaların duyurulması başta olmak üzere birçok veri tüketicilerin hizmetine daha hızlı sunulabilecek."

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