Ekmek ile ilgili tarife uyarısı!

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişikliğin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmeğin gramajına yönelik bir açıklama geldi.

200 GRAMA DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan değişiklik sonrası ekmekte minimum gramajın 200'e düşürüldüğünü ve 10'ar gramlık artırımlarla ekmek üretilebileceğini dile getiren Balcı, "1 Ocaktan itibaren 250 gramdan başlama şartı 200 grama düşürülmüştür. İllerde küçük ekmek talebi olan esnafımız, fiyat tarifesini 200 gramdan alabilecek. Dolasıyla müşterinin talebine cevap vermiş olabilecek." diye konuştu.

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vatandaşların fırınlara 200 gramlık ekmek sorduğunu ancak olumlu cevap alamayınca şikayette bulunduğu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Kamuoyunda yanlış anlaşılan bir şey var. 1 Ocak'tan itibaren bütün işletmeler 200 gram ekmek çıkartacak diye bir düşünce hakim. Bu doğru bir düşünce değil. Fırıncı esnafının tarifesinde eğer 250 gram yazıyorsa o işletmenin 200 gram ekmek çıkarma durumu söz konusu olamaz. Eğer çıkartırsa eksik gramajlı ekmek ürettiğinden cezai işlem uygulanır. Fırıncı esnafı 5362 sayılı kanuna göre esnaf odaları birliğinden tüccar olanlar ise 5174 sayılı kanunla ticaret odalarından fiyat tarifesi almak zorunda."

TARİFEYE UYGUN DEĞİL!

Fırıncıların yeni fiyat tarifesi alırken 200 gram talebinde bulunması ve ilgili kuruşların onay vermesiyle bu üretime geçilebileceğini vurgulayan Balcı, İstanbul'da bazı fırınların 200 gram ekmek ürettiğini ancak bunun tarifeye uygun olmadığını anlattı.

Bölgelere göre ekmek talebinin değiştiğine dikkati çeken Balcı, "Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vatandaşlarımız gramajı yüksek ekmek tüketiyor. Eğer siz burada 200 gram ekmek üretirseniz israfa yol açarsınız ama Marmara ve Ege bölgelerinde de böyle bir üretime ihtiyaç var. Hangi vilayette talep varsa ilgili kuruluşlar bunu değerlendirir, tarife alındıktan sonra 200 gram ekmek üretilebilir." diye konuştu.