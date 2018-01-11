11 Ocak 2018 Perşembe24 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:21Öğle 13:18İkindi 15:41Akşam 18:02Yatsı 19:28
    • 17°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 113.677 0.08
  • Altın: 161,130 0.10
  • Dolar: 3,7967 -0.22
  • Euro: 4,5597 0.22

Ekmek ile ilgili tarife uyarısı!

»
Ekmek ile ilgili tarife uyarısı!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmeğin gramajına yönelik uyarı geldi.
Ekmek ile ilgili tarife uyarısı! Ekmek ile ilgili tarife uyarısı! Ekmek ile ilgili tarife uyarısı!

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişikliğin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmeğin gramajına yönelik bir açıklama geldi.

200 GRAMA DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan değişiklik sonrası ekmekte minimum gramajın 200'e düşürüldüğünü ve 10'ar gramlık artırımlarla ekmek üretilebileceğini dile getiren Balcı, "1 Ocaktan itibaren 250 gramdan başlama şartı 200 grama düşürülmüştür. İllerde küçük ekmek talebi olan esnafımız, fiyat tarifesini 200 gramdan alabilecek. Dolasıyla müşterinin talebine cevap vermiş olabilecek." diye konuştu.

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vatandaşların fırınlara 200 gramlık ekmek sorduğunu ancak olumlu cevap alamayınca şikayette bulunduğu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Kamuoyunda yanlış anlaşılan bir şey var. 1 Ocak'tan itibaren bütün işletmeler 200 gram ekmek çıkartacak diye bir düşünce hakim. Bu doğru bir düşünce değil. Fırıncı esnafının tarifesinde eğer 250 gram yazıyorsa o işletmenin 200 gram ekmek çıkarma durumu söz konusu olamaz. Eğer çıkartırsa eksik gramajlı ekmek ürettiğinden cezai işlem uygulanır. Fırıncı esnafı 5362 sayılı kanuna göre esnaf odaları birliğinden tüccar olanlar ise 5174 sayılı kanunla ticaret odalarından fiyat tarifesi almak zorunda."

TARİFEYE UYGUN DEĞİL!

Fırıncıların yeni fiyat tarifesi alırken 200 gram talebinde bulunması ve ilgili kuruşların onay vermesiyle bu üretime geçilebileceğini vurgulayan Balcı, İstanbul'da bazı fırınların 200 gram ekmek ürettiğini ancak bunun tarifeye uygun olmadığını anlattı.

Bölgelere göre ekmek talebinin değiştiğine dikkati çeken Balcı, "Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vatandaşlarımız gramajı yüksek ekmek tüketiyor. Eğer siz burada 200 gram ekmek üretirseniz israfa yol açarsınız ama Marmara ve Ege bölgelerinde de böyle bir üretime ihtiyaç var. Hangi vilayette talep varsa ilgili kuruluşlar bunu değerlendirir, tarife alındıktan sonra 200 gram ekmek üretilebilir." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ekmek ile ilgili tarife uyarısı!Ekmek ile ilgili tarife uyarısı!Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmeğin gramajına yönelik uyarı geldi.
Bir ülke daha kripto parayı yasaklıyorBir ülke daha kripto parayı yasaklıyorGüney Kore Adalet Bakanlığı ülke genelinde kripto parayı yasaklamaya hazırlanıyor.
Dışişleri Bakanı'ndan Halkbank açıklamasıDışişleri Bakanı'ndan Halkbank açıklamasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halk Bankasının eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.
Fakıbaba'dan 3 bölge için önemli uyarıFakıbaba'dan 3 bölge için önemli uyarıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son 44 yılın en kurak kışı ile ilgili, "Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.
Dış ticaret endeksleri açıklandıDış ticaret endeksleri açıklandıİhracat birim değer endeksi kasım ayında yüzde 4,2 arttı.
Bitcoin çakıldı! 14 bin doların altına gerilediBitcoin çakıldı! 14 bin doların altına gerilediKripto para birimlerinin en büyük ilk beşinden üçünde düşüş sürerken, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.45 düştü.
  • Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı11 Ocak 2018 Perşembe 10:54
  • Dolar arttı mı? İşte ilk rakamlar...11 Ocak 2018 Perşembe 10:51
  • Yüzde 88'i tamamlandı! Çok az kaldı...11 Ocak 2018 Perşembe 10:44
  • Kurmaylardan banka eleştirisi11 Ocak 2018 Perşembe 10:42
  • ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü olacak11 Ocak 2018 Perşembe 10:40
  • Yerli otoya sipariş yağıyor11 Ocak 2018 Perşembe 10:39
  • İşsizlik Sigortası Fonu 116,7 milyar TL oldu11 Ocak 2018 Perşembe 10:35
  • Bosch kriptopara IOTA'yı kullanacak!11 Ocak 2018 Perşembe 10:34
  • Kadroya geçiş için son gün!11 Ocak 2018 Perşembe 10:25
  • 80 milyar liralık dev projeler geliyor11 Ocak 2018 Perşembe 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri