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Serbest dolaşımları yasaklanacak! Tehlike saçıyor

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Serbest dolaşımları yasaklanacak! Tehlike saçıyor
Florida’da yeni yapılan bir araştırmanın, maymunların insanlara tehlike oluşturabilecek bir virüs yayabileceklerinden dolayı serbest dolaşımı yasaklanıyor.
Serbest dolaşımları yasaklanacak! Tehlike saçıyor Serbest dolaşımları yasaklanacak! Tehlike saçıyor Serbest dolaşımları yasaklanacak! Tehlike saçıyor

Florida’daki Silver Springs parkında bulunan “Hint şebeği” maymunlarının artan popülâsyonunu araştıran bilim insanları, maymunların Herpes B virüsünü taşıdığını ve birçoğunun bu virüsü tükürük ve diğer vücut sıvılarında taşıyarak virüsü yaymak için potansiyel bir risk oluşturduğu kanısına vardı.

The Guardian'ın haberine göre, virüsün insanlarda görülme sıklığı, bu aşamaya kadar dünyada yalnızca 50 tanı olduğu için, "oldukça nadir vaka" olarak biliniyor ve Florida veya başka bir yerde maymunlardan insanlara geçtiğine dair bilinen bir kayıt da bulunmuyor.

VAHŞİ YAŞAMI KORUMA DERNEKLERİ HAREKETE GEÇTİ

Araştırmacıların, "konunun yeterince araştırılmadığı"na ilişkin uyarılarına da yer verilen haberde, "Hastalık Kontrol Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezi'nden yayınlanan bulgular, Florida ve Washington'daki üniversitelerin araştırmacılarını enfekte olmuş maymunların halk sağlığını etkileyebilecek bir sorun olması nedeniyle, Florida’nın vahşi yaşamı koruma derneklerini uyarmak için harekete geçirdi" deniliyor.

Buna göre, eyaletin vahşi yaşam derneklerinin temsilcileri de sorunu ciddiyetle ele alıyor. Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu Asistan Direktörü Thomas Eason, yaptığı açıklamada, “Herhangi bir önlem olmaksızın, Florida'ya ait olmayan Hint şebeği maymunlarının varlığı, insanların yaralanması ve hastalığın bulaşması gibi ciddi sağlık ve güvenlik riskleri içeriyor” dedi.

MAYMUNLARIN EYALETTEN SÜRMEK İSTİYORLAR

Eason, devletin uygulayabileceği önlemleri ayrıntılarıyla anlatmadı ancak sözcü Carli Segelson komisyonun maymunların eyaletten sürülmesini desteklediğini söyledi.

Guardian’ın haberine göre Segelson gönderdiği e-postada, “Komisyon, maymunların ortaya çıkardığı tehdidi azaltmaya yardımcı olması için bu maymunların eyaletten uzaklaştırılmasını destekliyor; bu, çeşitli şekillerde yapılabilir” dedi.

MAYMUNLAR GEÇEN SENE ÜNLÜ OLMUŞTU

Asya kıtasına özgü olan maymun türü, Florida’nın yerli olmayan bir çok yabani hayvan türlerinden biri olduğuna işaret edilen habere göre, maymunlar, geçen yaz peşlerinden koştuğu bir aile dahil olmak üzere, insanlarla olan temasları sayesinde, ünlü oldular ve ayrıca pek çok kez parkların kapanmasına sebep oldular.

Hastalık Kontrol Merkezi’ne göre,  herpes B virüsü laboratuarda veya hayvanlarla çalışırken maymunların ısırması ve çizmesiyle virüsü kaptığı bilinen 50 kişiden 21'inde ölümcül oldu.

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