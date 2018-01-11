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Şener'den Bursalıları kızdıracak sözler!

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Şener'den Bursalıları kızdıracak sözler!
Süper Lig'de 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ettiren Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Şener'den Bursalıları kızdıracak sözler! Şener'den Bursalıları kızdıracak sözler! Şener'den Bursalıları kızdıracak sözler!

Süper Lig'de 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ettiren Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şener, "Son 6 haftada aldığımız güzel sonuçları devam ettirmemiz gerekiyor. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

"KAMP ORTAMI HER ZAMAN YORUCU GEÇER

Kampların her zaman yorucu geçtiğini ifade eden Şener, "Ancak bunu keyifli hale getirmek bizim elimizde. Yoğunluk oluyor ama dediğim gibi kamp ortamları her zaman yorucu ve serttir. Biz de yıllardır bunu yaşıyoruz ama en iyi şekilde de değerlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, ikinci yarı iyi hazırlanıp iyi başlamak. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor. Şu anda iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah ikinci yarıya en iyi şekilde başlarız" dedi.

"TEK BİR HATAYLA BU EMEKLERİ SİLEBİLİYORSUNUZ"

Her futbolcunun hata yapabileceğini de vurgulayan Şener Özbayraklı, "Açıkçası hata konusuna takılmıyorum. Benim takıldığım nokta, takım arkadaşlarımız emek veriyor ve tek bir hatayla bu emekleri silebiliyorsunuz. Ben buna üzülüyorum. Onun dışında hatalar yapılır, nitekim bu bir futbol. Ben hata yaptığımda çok üzülüyorum. Ancak yapılan hatalarda hiç kimsenin art niyeti yok. Dediğim gibi futbolda hatalar oluyor. Bizler de bu hatalar karşısında çok üzülüyoruz" diye konuştu.

"BİR FUTBOLCU İÇİN EN ZOR DÖNEM"

Her zaman kendini üst seviyeye çıkarmaya çalışan bir futbolcu olduğunu da belirten Özbayraklı, "Ben her zaman çalıştım ve kendimi üst seviyeye çıkarmaya çalıştım. Her zaman da forma şansı bulamadım ve sabrettim. Beklemek ve kendini hazır tutmak bir futbolcu için en zor dönemdir ama hiçbir zaman yılmadım. Şu an en iyi yerdeyim, oynuyorum ve mutluyum. Umuyorum ki futbol hayatım bu şekilde devam eder" şeklinde konuştu.

"BURSASPOR'DA BİRAZ DAHA RAHAT OYNAYABİLİYORSUNUZ"

Türkiye'nin en üst düzey takımında forma giydiğini de ifade eden başarılı futbolcu, "Bursaspor tecrübesi çok farklıydı. İlk lig tecrübesini orada yaşadım ve çok şey öğrendim. Ancak şu anda Türkiye'nin en üst düzeyindeki takımda oynuyorum. Muhakkak Bursaspor'da oynadığım dönemle şu dönem aynı olamaz. Fenerbahçe'de oynadığınız zaman daha farklı şeyler oluyor. Saha içinde bunu yaşayabiliyorsunuz. Bursaspor'da biraz daha rahat oynayabiliyorsunuz ama Fenerbahçe'de böyle değil. Burası daha farklı. Rekabet açısından ben 3 sezondur buradayım ve ben kendi açımdan bu durumu değiştirdim. Bir önceki maçta yaptığım iyi şeyleri bir sonraki maçta daha iyi yapmak için çalışıyorum. Şu anda kendimle rekabet ediyorum. Çok büyük bir camiada futbol oynuyorum ve ben bu takımın bir parçasıyım. Bütün parçalara da saygım var. Şu andaki çabam kazanmak için oynuyorum. Bu şekilde de devam ettireceğim" dedi.

"BİZ HER ZAMAN YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Fenerbahçe gibi büyük bir takımın her zaman şampiyonluk yarışı içinde olduğunu da vurgulayan Şener Özbayraklı, "Şu anda puan farkı çok az. Biz her zaman yarışın içindeyiz. Son 3 sezondur Fenerbahçe'deyim ve her zaman bu yarışın içinde olduk. Şu anki motivasyonumuz üst düzeyde, ligin sonuna kadar yarışın içinde olacağımızı gösterdik ve inşallah sezonu şampiyon bitireceğiz." şeklinde konuştu.

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